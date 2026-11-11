Продавав бодягу на двох заправках: справу про підпільні АЗС передали до суду

Як повідомляє Територіальне управління БЕБ в Одеській області, фігурант налагодив збут нафтопродуктів виключно за готівку. Жодних ліцензій у чоловіка не було, а всі операції проходили повз податкову звітність та без відома керівництва підприємства.

Нелегальні точки продажу працювали у двох районах міста – на вулицях Чорноморського Козацтва та Стовповій. Для зберігання та реалізації товару організатор використовував звичайні нежитлові приміщення, де встановив спеціальні ємності та заправне обладнання.

Мільйонні збитки та якість пального

Під час обшуків детективи виявили 6880 літрів нафтопродуктів. На першому об'єкті зберігалося 1780 літрів пального, а на другому – 2600 літрів дизелю та 2500 літрів бензину. Загальна вартість вилученого майна разом з обладнанням сягає майже 3,4 мільйона гривень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Проведена експертиза підтвердила найгірші побоювання водіїв. Вилучені зразки автомобільного бензину та дизельного пального абсолютно не відповідали вимогам державних стандартів якості, тож заправка такою сумішшю могла б серйозно нашкодити двигунам.

Пальне та обладнання вилучили, але ніхто не дає гарантії, що після суду те місце стоятиме порожнім – зазвичай все відновлюється мало не відразу. Фото: з матеріалів слідства

Що чекає на організатора

Наразі чоловіку оголосили підозру за статтею про незаконне придбання та збут підакцизних товарів, а Одеська обласна прокуратура вже скерувала обвинувальний акт до суду. За такий бізнес ділку світить штраф від 85 до 170 тисяч гривень.

Крім фінансового покарання, закон передбачає обов'язкову конфіскацію та повне знищення всього незаконно виготовленого пального. Тож повернути свій сумнівний товар на ринок фігуранту вже не вдасться. Однак тут ставити крапку не варто.