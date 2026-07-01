Тисячі "гуманітарних" авто продавали через соцмережі

За даними слідства, ймовірні організатори використовували благодійні фонди, щоб без сплати митних платежів завозити автомобілі та продавати їх через соцмережі й автомайданчики.

Про масштабну аферу з такою кількістю проданих автівок, що ввозилися для допомоги підрозділам Сил оборони, розповідається в релізі Офісу генпрокурора та Держмитслужби.

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Під прикриттям благодійних фондів

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури про підозру повідомили чотирьом учасникам групи. Серед них – двоє організаторів схеми та двоє спільників-помічників.

За версією слідства, організатори використовували реквізити низки благодійних фондів, зареєстрованих на підставних осіб.

У продавців гуманітарних машин зона продажу нагадувала класичний вторинний авторинок, але у трохи меншому обсязі. Скриншот: Авто24

Отримавши печатки, документи та електронні підписи цих організацій, вони подавали до митниці документи, згідно з якими ввезені автомобілі оформлювалися як гуманітарна допомога для військових частин.

Це була законна підстава, завдяки чому транспорт звільняли від сплати митних платежів.

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Машини продавали через соцмережі

У ході попереднього розслідування встановлено, що автомобілі не передавали військовим, а продавали через автомайданчики та рекламували у соціальних мережах.

За попередніми підрахунками, про що також свідчить аналітика з бази даних митниці, через використання реквізитів благодійних фондів учасники схеми провели й завезли на митну територію України без розмитнення понад 3 тисячі автомобілів.

"Загалом у межах цієї схеми до України було незаконно ввезено понад 300 транспортних засобів. Орієнтовна сума несплачених митних платежів становить понад 50 млн гривень. Водночас правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до незаконного ввезення ще понад 3 000 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги, – зазначають у Держмитслужбі.

Усі ці машини проведено через митницю як техніка для підрозділів Сил ооборони та інших гуманітарних місій, але псевдоволонтери вирішили змінити статус на комерційний. Фото: Держмитслужба

Підстави для підозри є вагомі

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили документацію благодійних фондів, а також вісім автомобілів, що були ввезені під виглядом гуманітарної допомоги.

Чотирьом затриманим повідомили про підозру за фактами контрабанди та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 209 КК України).

Раніше підписи ставили під деклараціями про гуманітарний транспорт для військових, а тут – розписувалися про ознайомлення про підозру. Фото: ГПУ

Суд обрав усім чотирьом фігурантам справи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Для двох ймовірних організаторів вона становить 6,6 млн гривень, для двох інших підозрюваних — 2,3 млн та 1,6 млн гривень.

Розслідування триває

Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми. Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ у місті Києві за оперативного супроводу Національної поліції, ГУ СБУ у місті Києві та Київській області у взаємодії з Державною митною службою України та Державною прикордонною службою.