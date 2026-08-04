Продажі гібридів Honda у США встановили новий рекорд на тлі зростання цін на пальне

Як зазначає Carscoops, середня ціна бензину в США зросла до 1,08 долара за літр (близько 4,10 долара за галон), а в штаті Каліфорнія навіть сягнула 1,49 долара за літр (5,66 долара за галон).

Найбільшою популярність серед гібридів Honda здобув кросовер CR-V – на гібридну модифікацію припало 54% від усіх продажів моделі, що становить 20 710 одиниць (зростання на 18,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року). Частка гібридної версії у лінійці Accord склала 41 відсоток (+28,7%), тоді як у моделі Civic Hybrid частка досягла 32 проценти, хоча її продажі знизилися на 6,8%.

Успіхи легкової лінійки Honda та кросоверів

Загалом продажі легкових автомобілів Honda зросли на 35,7% і склали 43 604 одиниці. Модель Accord продемонструвала зростання на 54,7%, перетнувши позначку у 20 255 реалізованих машин – це найкращий липневий результат для седана з 2019 року. Продажі Civic також зросли на 20,7% до 22 995 одиниць, досягнувши максимуму з 2021 року. Відроджене купе Prelude перевиконало план продажів: у липні реалізовано 354 екземпляри, а загальний обсяг продажів моделі з початку року досяг 2 077 одиниць.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Honda Prelude

Серед кросоверів беззаперечним лідером залишається CR-V з показником 38 335 проданих авто (+18,8%). Модель HR-V, що в Україні продається як ZR-V, розійшлася тиражем у 13 539 одиниць (+15,6%), а Pilot знайшов 10 125 покупців (+2,2%). Кросовер Passport додав 18,5% (5 641 авто), причому понад 80% покупців обрали флагманську версію TrailSport вартістю від 48 650 доларів.

Негативну динаміку показав лише електричний кросовер Prologue, продажі якого впали на 75,4 процента до 1 554 одиниць. Пікап Ridgeline просів на 8,5% (4 572 авто), проте Honda вже підтвердила розробку абсолютно нового покоління з більш вираженим вантажним дизайном.

Показники преміального бренду Acura

Продажі розкішного підрозділу Acura зросли на 18,9% і склали 11 996 автомобілів. Головним драйвером зростання став кросовер MDX, додавши 60,8 відсотка (реалізовано 4 786 одиниць). Компактний кросовер ADX показав зростання на 28,3% (2 941 авто), а Integra збільшив продажі на 68,8% до 2 370 одиниць.

Єдиною моделлю Acura із негативним результатом виявився RDX, продажі якого впали на 4,2% до 1 891 одиниці. Компанія планує тимчасово зняти модель з виробництва, а за кілька років повернути її на ринок у якості першої Acura з двомоторною гібридно-електричною системою.

Віцепрезидент з продажів American Honda Ленс Волфер зазначив, що широкий та збалансований модельний ряд дозволяє брендам Honda та Acura ефективно адаптуватися до змін ринкових умов і надавати клієнтам економічні й динамічні автомобілі.