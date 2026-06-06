Продажі Mazda у США зросли: Miata розгромила конкурентів, а Mazda3 б'є рекорди

Позитивну динаміку зафіксували практично в усіх модельних лінійках марки, причому особливий успіх продемонстрували як нішеві спортивні автомобілі, так і класичні та гібридні сімейні моделі, пише Carscoops.

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Вражаючий успіх родстера MX-5 Miata

Найбільш несподіваний та значний стрибок популярності продемонстрував двомісний спорткар Mazda MX-5 Miata ND. Попри те, що поточна генерація цього автомобіля випускається без кардинальних змін ще з 2015 року, рівень її продажів у травні збільшився на приголомшливі 196,6 відсотка, склавши 1053 одиниці. Представники компанії не стали детально розкривати причини такого ажіотажу навколо родстера, лише підтвердивши, що цей місяць став найкращим для моделі з липня 2025 року.

Цей результат дозволив маленькому японському спорткару повністю розгромити своїх головних ринкових конкурентів. За той самий звітний період дилерам Subaru вдалося реалізувати лише 255 екземплярів BRZ, а компанія Honda передала покупцям 318 одиниць Prelude. Таким чином, спільні зусилля обох конкурентів зупинилися на позначці 573 автомобілі, що означає, що Mazda Miata розійшлася тиражем, який майже вдвічі перевищує сумарні продажі моделей BRZ та Prelude разом узятих.

Зміна в сегменті кросоверів та зліт гібридних технологій

У класі позашляховиків та кросоверів бренду відбулася суттєва зміна лідера, викликана паливними уподобаннями американців на тлі високих цін на бензин. Довгий час головним бестселером марки в цьому сегменті залишався кросовер CX-5, проте тепер ситуація кардинально змінилася.

Продажі оновленого кросовера CX-5, який надійшов у продаж на початку року з 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном SkyActiv-G потужністю 190 кінських сил та 251 Нм крутного моменту впали на 17,9% – до 7805 одиниць. Виробник розраховує виправити становище у 2027 році, коли до лінійки приєднається повністю новий гібрид із мотором SkyActiv-Z.

Тим часом новим фаворитом споживачів став кросовер CX-50, чиї загальні продажі злетіли на 107,2 відсотка, досягши відмітки у 14 897 машин. Головним бестселером стала модифікація CX-50 Hybrid, яка продемонструвала найкращий місячний результат за всю історію існування моделі.

Стабільне зростання продемонстрували й інші представники японського бренду:

CX-30 продемонструвала збільшення купівельного попиту на 16,9%;

CX-70 розійшовся накладом у 1402 одиниці, що на 31,6 відсотка вище за торішній результат;

Флагманський трирядний кросовер CX-90 здобув 4728 нових покупців, показавши впевнений приріст на 16,9 процентів завдяки своїй вищій практичності.

Найкращий місячний результат сімейства Mazda3 за останні п'ять років

Цікаво те, що бажання багатьох американських автовласників заощаджувати на пальному змусило їх знову звернути увагу на традиційний легковий C-клас. Яскравим доказом того, що класичні легкові автомобілі все ще затребувані на ринку, став зліт популярності сімейства Mazda3. Офіційні дилери японського бренду зуміли сумарно реалізувати 4121 автомобіль у кузовах седан і хетчбек, що на 68 відсотків перевищує показники аналогічного місяця минулого року.