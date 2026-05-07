Програмний збій у Tesla: понад 218 тисяч електромобілів мають проблеми з камерою заднього виду

Технічна проблема виникає у специфічний момент: коли водій запускає електромобіль і одразу перемикає селектор на задню передачу, пише Carscoops. У таких випадках зображення на центральному дисплеї може бути відсутнім або залишатися порожнім до 11 секунд.

Згідно з висновками федеральних регуляторів безпеки США, така затримка порушує чинні норми та суттєво підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод, особливо в місцях із обмеженим простором або поблизу пішохідних зон. Наразі Tesla зареєструвала кілька гарантійних претензій та звітів про роботу системи в польових умовах. Попри потенційну небезпеку, компанії поки невідомо про жоден підтверджений випадок аварії чи травмування людей, спричинений цим збоєм.

Моделі, що підпадають під відкликання

Сервісна кампанія охоплює широкий спектр автомобілів, випущених протягом останніх семи років. До списку увійшли представники всіх чотирьох модельних лінійок бренду:

Tesla Model 3;

Tesla Model Y;

Tesla Model S;

Tesla Model X.

Відкликання стосується транспортних засобів, вироблених у період з 2017 по 2023 роки. Цікаво, що цей інцидент стався саме тоді, коли компанія намагається отримати гомологацію своєї системи повного автопілота (Full Self-Driving) на європейському ринку, де вимоги до стабільності софту є надзвичайно суворими.

Метод виправлення: цифрова перевага Tesla

На відміну від нещодавнього відкликання пікапів Cybertruck, де власникам необхідно відвідувати сервісні центри для заміни маточин і дисків, це відкликання є переважно цифровим. Виправлення помилки здійснюється через бездротове оновлення програмного забезпечення.

За заявою Tesla, понад 99,9% уражених автомобілів уже отримали необхідний патч у фоновому режимі. Це означає, що для переважної більшості власників проблему було вирішено автоматично ще до офіційного оприлюднення інформації про відкликання, що ще раз підкреслює переваги програмно-керованої архітектури електромобілів бренду.

