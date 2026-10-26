Проміняв кар'єру на 700 літрів: на Житомирщині начальника поліції відправили за ґрати на 7 років

Як повідомляє Житомирська обласна прокуратура, історія розпочалася ще у квітні 2021 року, коли патрульні зупинили на дорозі великогабаритну сільськогосподарську техніку. Трактори та комбайни належали одній з великих місцевих компаній і саме працювали на полях регіону.

Щоб з'ясувати причини раптової зупинки та забезпечити своїм машинам спокійний проїзд, представник агрофірми пішов на розмову до начальника одного з відділів Бердичівського райвідділу ГУНП.

Ціна питання – щомісячна данина

Під час зустрічі посадовець не став ходити довкола і висунув підприємцю чітку умову. За безперешкодний рух тракторів дорогами, які контролював його підрозділ, поліцейський зажадав щомісяця отримувати талони на пальне.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Апетити правоохоронця виявилися чималими, але схема дала збій. Одразу після того, як начальник відділу поклав до кишені талони на 700 літрів дизеля, його затримали оперативники ДБР та співробітники СБУ.

Суд та вирок

Під час судових засідань обвинувачений намагався виправдатися і свою провину категорично заперечував.

"Я отримав ці талони виключно як благодійну допомогу від агрофірми для потреб відділку, – переконував суддів колишній правоохоронець.

Проте Бердичівський міськрайонний суд такі аргументи не переконали. Службовця визнали винним в одержанні неправомірної вигоди та призначили суворе покарання – 7 років позбавлення волі. Крім того, у нього конфіскують усе майно та заборонять обіймати певні посади протягом трьох років.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, що схеми з пальним серед посадовців – явище не рідкісне. Як уже повідомлялося на нашому сайті, гучний скандал розгорівся в компанії Укрзалізниця.

В іншому випадку екскерівник локомотивного депо в Тернополі закривав очі на те, що державною соляркою масово заправляли звичайні легковики. Через таку службову недбалість підприємство втратило пального на колосальну суму понад 4,2 мільйона гривень.