Прощавай, потужний V6: чому Acura зупиняє випуск топового кросовера MDX Type S

Як пише Motor1 з посиланням на Automotive News, японський преміум-бренд ставить на паузу випуск найпотужнішої версії свого популярного кросовера. Йдеться про модифікацію MDX Type S із 3,0-літровим турбованим V6 на 355 кінських сил. Виробництво цієї версії завершиться після 2026 модельного року.

Дилери матимуть запаси цих машин лише до початку 2027 року. При цьому стандартні версії кросовера залишаються на конвеєрі заводу в Огайо без жодних змін.

Чому потужні авто зникають

Офіційний представник Acura Ендрю Квіллін пояснив, що проблема полягає у невизначеності навколо нових екологічних стандартів EPA Tier 4 у США. Спочатку ці жорсткі правила мали запрацювати з 2027 року, але нещодавно їх впровадження запропонували перенести на 2029 рік.

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Для автовиробника сертифікувати нішевий потужний двигун двічі під різні правила – це величезні та невиправдані витрати. Разом із MDX Type S зникне і сам двигун J30AC V6, який також встановлювався на седан TLX Type S. Таким чином, лінійка Acura вперше за багато років залишиться без заводського шестициліндрового турбомотора.

Цікаво, що Honda нещодавно застосувала таку ж тактику "очікування" для моделі Civic Si через аналогічний тиск еко-стандартів. Чи повернеться Type S на ринок пізніше – залежить виключно від того, якими будуть остаточні графіки впровадження нових екологічних норм.