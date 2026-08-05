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Прототип Hyundai Tucson 2027 року спалахнув через перегрів гальм під час випробувань

Випробування прототипу нової генерації Hyundai Tucson в Австрійських Альпах завершилися інцидентом: під час тестування гальмівної системи у складних гірських умовах автомобіль спалахнув, що призвело до пошкодження передніх коліс.
Новий Hyundai Tucson 2027 року зафіксували на випробуваннях після займання гальм

ФОТО: Carscoops|

Прототип Hyundai Tucson 2027 року

Данило Северенчук
logo5 серпня, 14:50
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Як зазначає Carscoops, випробувачі Hyundai буксирували причіп на гірському спуску для перевірки ефективності гальм моделі. Внаслідок екстремального тертя диски перегрілися та спалахнули. Інженерам із машин супроводу довелося використовувати вогнегасники, однак висока температура призвела до того, що обидві передні шини почергово лопнули, заблокувавши автомобіль на дорозі.

Новий квадратний дизайн кузова та особливості салону

Новий Hyundai Tucson готується до кардинальної зміни дизайну: замість поточних плавних і спортивних ліній кросовер отримає більш брутальний, квадратний силует, виконаний у стилістиці старшої моделі Santa Fe. Суттєві зміни відбулися й у салоні автомобіля.

Інтер'єр Tucson отримав оновлену передню панель із масивним 17-дюймовим екраном інформаційно-розважальної системи Pleos у формі планшета. Подібна архітектура цифрової кабіни вже використовується у розкішному седані Grandeur та електричному IONIQ 3.

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Збереження фізичних кнопок та моторна гама

Попри наявність великого центрального дисплея, Hyundai продовжує дотримуватися концепції збереження тактильних органів управління. У салоні прототипу під головним екраном помітні дві фізичні поворотні ручки та ряд механічних перемикачів, а також додаткові кнопки на переробленому кермі.

Технічні подробиці щодо силових установок поки тримаються в таємниці. За попередньою інформацією, новий Tucson збереже чотирициліндрові бензинові двигуни, а також гібридні та плагін-гібридні модифікації із можливістю вибору між переднім та повним приводом. Окрім того, в автоспільноті є чутки про потенційне створення повноцінної спортивної версії Tucson N.

Подібні інциденти з прототипами Hyundai вже були

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