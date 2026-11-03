Прибуткове таксі до кордону: як водій на Житомирщині заробив 330 тисяч гривень на "туристах"

Як повідомляє поліція Житомирської області, слідчі вже повідомили про підозру жителю Овруцької громади. Разом зі своїм спільником він розробив детальні маршрути знайомою місцевістю, щоб максимально непомітно доставляти клієнтів до прикордонної зони.

Пошуком охочих таємно виїхати з країни займався напарник підозрюваного, щодо якого зараз триває окреме розслідування. Завданням головного фігуранта було безпосереднє перевезення пасажирів на власному автомобілі до громад, що межують із лінією розмежування.

З білетом в один кінець

Прайс на такий специфічний трансфер був фіксованим і становив 1500 доларів з кожного пасажира. За даними слідства, лише за кілька задокументованих поїздок водій встиг збагатитися на понад 330 тисяч гривень.

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Зокрема, наприкінці квітня ділок успішно довіз трьох киян на північ Житомирщини, звідки вони мали пішки йти за кордон. Ще один подібний рейс відбувся в середині травня, коли водій доправив ближче до межі двох жителів Житомира.

Цікаво, що жоден із цих "туристів" так і не зміг реалізувати свій план до кінця. Усі їхні спроби завершилися зустріччю з прикордонниками та складанням адміністративних протоколів за порушення режиму й законодавства про мобілізацію.

Процедура затримання та оголошення підозри.Фото: зматееріалів слідства

Невдала втеча та наслідки

Фінал цієї історії настав у червні, коли оперативники міграційної поліції ГУНП спільно з прикордонниками зупинили автомобіль перевізника на звичайній сільській дорозі. Зрозумівши ситуацію, водій та двоє його пасажирів спробували втекти від правоохоронців.

Втікачі просто покинули транспортний засіб посеред дороги та кинулися врозтіч. Проте схованка виявилася ненадійною – невдовзі поліцейські розшукали всіх фігурантів у найближчому лісовому масиві.

Дії водія кваліфікували за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування проводять під керівництвом установи Коростенська окружна прокуратура, а самому організатору тепер світить від 7 до 9 років за ґратами.