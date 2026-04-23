Прифронтові дороги доводиться відновлювати під обстрілами й дронами: причина лежить на поверхні

Підрозділи дорожньої служби працюють на найскладніших ділянках – поблизу Ізюма, Балаклії, Борової, Вовчанська та Барвінкового. Про це йдеться в розповіді на ФБ-сторінці компанії.

За повідомленням менеджерів, щодня понад 100 фахівців забезпечують проїзд та логістику на деокупованих територіях, оперативно ліквідовують наслідки обстрілів.

Де конкретно працюють бригади

Наразі триває ремонт і відновлення дорожнього покриття виконують на важливих регіональних трасах:

Т-21-15 Гусарівка – Грушуваха;

Т-21-10 Кегичівка – Златопіль – Балаклія – Шевченкове.

У межах першого етапу сезону заплановано оновлення ще 230 км доріг – це частина масштабної програми підтримки транспортного сполучення у прифронтовій зоні.

Ділянки відремонтованих доріг у зоні досягнення дронів вкрили сітками. Фото: Autostrada

Дороги під прицілом дронів



Паралельно дорожники облаштовують захист транспортних коридорів. Уже майже 30 км доріг укріпили антидроновими сітками – такі конструкції допомагають убезпечити рух від атак FPV-дронів.

Особливо критично це на напрямках, де дороги залишаються єдиними шляхами для підвезення боєприпасів, пального та евакуації поранених. Роботи виконують без зупинки руху – під постійною загрозою обстрілів і в умовах мінної небезпеки.

Робота на межі фронту

У компанії наголошують: підтримка проїзності доріг у таких умовах – це не лише інфраструктура, а й питання безпеки та життя людей.