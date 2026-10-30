Пригнали лише три нові машини: митники Закарпаття розкрили улюблені марки українців та середній прайс

Як повідомляє Закарпатська митниця, з початку року через їхні пункти пропуску для вільного обігу оформили 939 легкових транспортних засобів та 76 вантажівок. Цікаво, що серед усього цього потоку знайшлося лише три абсолютно нові машини, тоді як решта – класичний секонд-хенд.

Середня митна вартість одного вживаного легковика зараз становить 8,7 тисячі доларів. Це цілком адекватний прайс за робочу конячку, яку українські водії купують для щоденних потреб.

Які марки та двигуни обирають водії

Якщо поглянути на вподобання, то лідером симпатій беззаперечно залишається Skoda, яка відкусила 27% від загальної кількості ввезених авто. На п'яти їй наступає споріднений Volkswagen із показником у 23%, а от преміальний Mercedes-Benz та народний Renault задовольняються скромними 6% та 5% відповідно.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Щодо віку автопарку, то дива не сталося. Переважна більшість покупців, а саме 86%, приганяють машини зі стажем понад п'ять років, і лише 14% можуть дозволити собі свіжіші варіанти.

Справжнім сюрпризом стала статистика щодо двигунів, адже 54% розмитнених авто оснащені дизельними агрегатами. Бензинові мотори обрали 35% автомобілістів, а на електрокари та плагін-гібриди припало лише 7% імпорту.

"Громадяни й надалі віддають перевагу автомобілям із двигунами більшого об’єму та потужнішим, – зазначають представники митниці.

Статистика це підтверджує: 63% ввезених легковиків мають під капотом понад 1,5 літра робочого об'єму.

Загальна картина автоімпорту

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, автомобільний сектор залишається одним із головних фінансових донорів держави. Лише за вересень імпорт легкових автомобілів загалом по Україні приніс до бюджету 6,2 мільярда гривень митних платежів.

При цьому на загальнонаціональному рівні серед свіжих авто віком до п'яти років українці все частіше обирають електромобілі. Абсолютним бестселером у цьому сегменті стала Tesla Model Y, яка впевнено обходить традиційні кросовери з двигунами внутрішнього згоряння.