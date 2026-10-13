Прихована броня та 612 сил: BMW показала новий захищений седан Concept 7 Protection

Як повідомляє BMW, в основу нового концепту лягла технологічна база від потужного плагін-гібрида M760e xDrive. Інженерам вдалося інтегрувати захисні елементи настільки філігранно, що автомобіль повністю зберіг фірмовий комфорт, керованість та преміальний вигляд серійної моделі.

Під капотом цього прихованого форту працює гібридна установка, яка поєднує 3,0-літровий бензиновий рядний шестициліндровий мотор та електромотор, вбудований у восьмиступінчасту коробку Steptronic. Сумарна віддача системи складає солідні 612 кінських сил та 800 Нм крутного моменту, які передаються на всі чотири колеса через фірмову систему xDrive.

Захист за новим стандартом

Кузов автомобіля посилено за новим балістичним стандартом BayB, що передбачає захист від найпоширенішої ручної вогнепальної зброї. Замість звичайних вікон тут встановлено товстелезне куленепробивне скло, а в двері вмонтовані спеціальні панелі з балістичної сталі та композитних матеріалів. Цікаво, що розробники приділили особливу увагу вразливим зонам, таким як стики між дверима та кузовом.

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Навіть під стандартним панорамним дахом ховається додатковий шар броні, через що шторка люка завжди залишається закритою. Щоб пасажирам не доводилося опускати броньовані вікна для розмови з людьми на вулиці, седан обладнали системою двостороннього зв'язку з мікрофонами та динаміками. Також передбачена система тривоги, яка автоматично вмикає світлові та звукові сигнали у разі нападу.

Комфорт на рівні розкішного кабінету

Салон автомобіля оздоблений білосніжною шкірою Merino та алькантарою, створюючи атмосферу ексклюзивного кабінету. Для максимальної приватності задніх пасажирів передбачені сонцезахисні шторки та тоноване скло, а водієві допомагає цифрове дзеркало заднього виду.

Саме на цій моделі баварці вперше продемонстрували нову задню консоль з розкладним столиком, бездротовою зарядкою та вбудованим холодильником. Звичайні покупці сьомої серії зможуть замовити таку опцію лише у другій половині 2027 року. Наразі компанія орієнтує новинку переважно на європейський ринок, де зростає попит на автомобілі з прихованим захистом. Хоча офіційних прайсів ще не озвучили, очевидно, що такий рівень безпеки та комфорту обійдеться замовникам у кругленьку суму.