Як повідомляє пресслужба ДБР спільно з Рівненською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону, інцидент стався ще у лютому 2026 року на території Нобельського національного природного парку.

Ця заповідна зона безпосередньо межує з кордоном, тому доступ туди мали виключно працівники прикордонної служби.

Слідчі з'ясували, що організаторами схеми виявилися 55-річний сержант, 43-річний штаб-сержант та 39-річний солдат-технік.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Читайте також Елітне таксі до кордону за 10 тисяч євро: як посадовець заповідника возив "туристів"

Що пиляли на межі кордону

Діючи за попередньою змовою, прикордонники без жодних дозволів пустили під бензопилу 56 дерев породи сосна різного діаметра.

За 56 зрізаних сосонок служивим доведеться відповідати як за масові рубки в промислових масштабах. Фото: ДБР

Стовбури оперативно розпилювали на колоди, сортували та вантажили прямо у службові автомобілі. Для більших об'ємів використовували причіп без ідентифікаційних ознак, щоб не привертати зайвої уваги під час транспортування незаконної деревини.

Хто віддавав накази та яке покарання

Наразі правоохоронці перевіряють, чи не було це масштабнішою схемою.

"Самі роботи могли проводитися за вказівками представників вищого командування, – зазначають у відомстві.

Усім трьом фігурантам уже повідомили про підозру за статтею про незаконну порубку дерев, що спричинила тяжкі наслідки. Суд відправив їх під варту, але залишив можливість вийти під заставу сумою від 832 тисяч до 2 мільйонів гривень.

Читайте також Прикордонники Волині отримали білоруські трактори та екскаватор за 6 мільйонів гривень

Нагадаємо, раніше ми писали про суворі правила щодо збору деревини в Україні. Навіть звичайним водіям за перевезення дров без документів у багажнику власного авто загрожують серйозні штрафи, а за масштабну рубку – кримінальна відповідальність.