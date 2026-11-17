Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, незаконний бізнес процвітав цілий рік – з листопада 2025 по листопад 2026 року.

За цей час спільники встигли пригнати з Литви цілий автопарк вживаних іномарок, уникаючи сплати будь-яких обов'язкових митних платежів.

Схема виявилася напрочуд цинічною, адже машини декларували як безкоштовну гуманітарку для однієї з громадських організацій. Проте до реальних підрозділів Збройних Сил України транспорт так і не доїхав.

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Замість передачі військовим, ділки просто виставляли машини на популярних онлайн-майданчиках. Вони спокійно зустрічалися з покупцями, торгувалися та забирали готівку в доларах або гривнях.

Які авто завозили та що вирішив суд

Асортимент у "бізнесменів" був цілком ринковий та мав попит. Серед пригнаних автомобілів фігурують популярні моделі BMW, Audi, Volvo, Honda, Mitsubishi, Toyota та Hyundai.

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Під час обшуків на імпровізованих торгових майданчиках поліція та СБУ знайшли частину автопарку. Наразі 19 транспортних засобів вже офіційно арештовані.

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Обох організаторів затримали, і суд вже відправив їх під варту. Щоправда, їм залишили можливість вийти під заставу – суми склали понад 2,5 та 6,5 мільйона гривень відповідно.

"Наразі слідчі встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до незаконного ввезення та продажу автомобілів, – уточнили представники поліції Харківської області.

Нагадаємо, що за контрабанду підакцизних товарів у таких масштабах українське законодавство передбачає серйозне покарання. Якщо провину доведуть, фігурантам світить до шести років позбавлення волі.