Присоска на лобовому склі обійдеться у 140 євро: за що австрійська поліція нещадно штрафує водіїв

Як повідомляє видання Auto Trends, місцеве законодавство не забороняє використовувати гаджети як навігатори, але висуває суворі вимоги до їхнього розміщення. Телефон має бути надійно зафіксований у салоні, а вводити адресу дозволяється виключно перед початком руху або під час повної зупинки.

Головна проблема полягає не в самому аксесуарі, а в його розташуванні. Якщо велика присоска висить прямо посеред лобового скла, вона утворює сліпу зону для водія, що одразу привертає увагу патрульних.

Під час перевірки поліцейський оцінює розмір пристрою та площу, яку він перекриває. Якщо водій просто тримає смартфон у руці, йому випишуть блоковий штраф на 100 євро. У разі передачі справи до офіційних органів сума стягнення автоматично зростає до 140 євро.

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Чому це дійсно небезпечно

Експерти австрійського управління безпеки KFV наголошують, що відволікання уваги є однією з найчастіших причин аварій. На швидкості 50 км/год лише одна секунда погляду на екран означає п'ятнадцять метрів їзди наосліп, через що водій може просто не помітити пішохода чи авто, яке різко загальмувало.

Крім того, краш-тести автомобільного клубу ÖAMTC довели ще один прихований ризик. Якщо тримач закріплено в зоні розкриття подушки безпеки, під час аварії пластикові уламки та сам телефон розлітаються по салону, завдаючи додаткових травм.

Де краще закріпити навігатор

Щоб уникнути зайвих суперечок з поліцією та зберегти гроші, експерти радять перенести кріплення нижче. Найкращим вибором стане встановлення компактного тримача на вентиляційну решітку або центральну консоль.

Тримач на центральній консолі або вентиляційному отворі забезпечить чіткий огляд та відповідатиме австрійським нормам. Інфографіка: Авто24

"Налаштування маршруту вранці займе у вас лише хвилину, але поїздка пройде гладко і без стресу. Також не варто підключати зарядний кабель під час руху, щоб не відволікатися від керування, – зазначають фахівці з безпеки.

Нові обмеження на автобанах

Нагадаємо, раніше ми писали, що австрійські правоохоронці почали жорстко контролювати ще одне важливе правило на багатосмугових трасах. Управління дорогами ASFINAG запровадило сувору заборону на виїзд у третю та четверту смуги для фургонів масою понад 3,5 тонни та авто з причепами, довшими за 7 метрів.

Такі заходи ухвалили для розвантаження затяжних підйомів, де повільний транспорт створював кілометрові затори. За порушення рядності камери та патрулі виписують штрафи від 70 євро, тому українським водіям з кемперами чи на важких бусах варто триматися виключно правих смуг.