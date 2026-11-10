Пристебнути всіх: як подбати про безпеку дорослих, дітей і чотирилапих в авто

Ремені безпеки допомагають утримати людину на місці під час зіткнення, зменшити ризик удару об частини салону та викидання з автомобіля.

Обов’язок водія користуватися ременем і не перевозити непристебнутих пасажирів передбачений пунктом 2.3 “в” Правил дорожнього руху України. Обов’язок пасажирів користуватися ременями в обладнаному ними транспортному засобі визначений пунктом 5.2 “б” ПДР.

За порушення правил користування ременями безпеки частина п’ята статті 121 КУпАП передбачає штраф у розмірі 510 гривень.

Головна причина пристебнутися - зберегти життя та здоров’я. Фото Magnific

Поширені міфи про ремені безпеки

Їхати недалеко, та й швидкість невелика. Коротка відстань і невелика швидкість не виключають ризику зіткнення та травмування. Пристібатися потрібно до початку руху й залишатися пристебнутими протягом поїздки.

Коротка відстань і невелика швидкість не виключають ризику зіткнення та травмування. Пристібатися потрібно до початку руху й залишатися пристебнутими протягом поїздки. На задньому сидінні можна не пристібатися . Ремінь потрібен незалежно від місця в салоні. Під час зіткнення чи різкого гальмування непристебнутий пасажир може травмуватися сам і травмувати інших. Місце за водієм також не замінює належного захисту.

. Ремінь потрібен незалежно від місця в салоні. Під час зіткнення чи різкого гальмування непристебнутий пасажир може травмуватися сам і травмувати інших. Місце за водієм також не замінює належного захисту. Дитину можна втримати на руках. Під час зіткнення дорослий може не втримати дитину навіть на невеликій швидкості. Перевезення на руках не замінює дитячої утримуючої системи. Не можна й пристібати дорослого та дитину одним ременем.

Під час зіткнення дорослий може не втримати дитину навіть на невеликій швидкості. Перевезення на руках не замінює дитячої утримуючої системи. Не можна й пристібати дорослого та дитину одним ременем. Якщо є подушки безпеки, ремінь не потрібен. Подушки доповнюють дію ременів. Ремінь допомагає утримати людину в положенні, у якому подушка може забезпечити належний захист.

Подушки доповнюють дію ременів. Ремінь допомагає утримати людину в положенні, у якому подушка може забезпечити належний захист. Ремінь може травмувати, тому без нього безпечніше . Під час ДТП ремінь може спричинити ушкодження, однак його завдання — зменшити ризик значно тяжчих травм. Викидання з автомобіля також не є порятунком: воно створює додаткову загрозу життю.

. Під час ДТП ремінь може спричинити ушкодження, однак його завдання — зменшити ризик значно тяжчих травм. Викидання з автомобіля також не є порятунком: воно створює додаткову загрозу життю. Ремінь завадить вибратися з автомобіля. Справний замок ременя розстібається натисканням кнопки. Водночас відмова від пристібання підвищує ризик тяжких травм і втрати свідомості під час удару, що може унеможливити самостійний вихід з автомобіля.

Як правильно пристебнутися

Самого клацання замка недостатньо - перевірте положення ременя:

нижня частина має проходити низько по тазових кістках, а не по животу;

діагональна - через середину плеча та грудну клітку;

стрічка має прилягати до тіла без перекручень;

діагональну частину не можна проводити під рукою або за спиною.

Якщо ремінь незручний, перевірте його регулювання та положення сидіння. Фото Magnific

Дитина в авто: як уникнути помилок із кріслом

Для перевезення дітей зростом менше ніж 150 см у звичайному легковому автомобілі необхідно використовувати дитячі утримуючі системи. Це передбачено пунктом 21.11 “б” ПДР.

Вимоги до встановлення та використання таких систем визначені пунктами 21.12–21.16 ПДР: система має відповідати зросту й масі дитини, встановлюватися за інструкціями виробників, а дитина повинна перебувати в ній пристебнутою.

Ось поширені помилки, яких варто уникати:

Крісло не закріпили або встановили неправильно. Використовуйте передбачений виробником спосіб кріплення. Перевірте правильність прокладання штатного ременя або фіксацію кріплень, а також додаткові елементи, якщо вони передбачені конструкцією. Кріплення залишили послабленими. Перевіряйте фіксацію відповідно до інструкції. Якщо крісло помітно зміщується в місці кріплення, перевірте його встановлення до початку поїздки. Внутрішні ремені перекручені або надто вільні. Вони мають рівно та щільно прилягати до тіла дитини. Висоту й натяг регулюйте за інструкцією до конкретного крісла. Дитину пристебнули поверх об’ємної куртки. Товстий одяг заважає щільному приляганню ременів. Зніміть об’ємну куртку, пристебніть дитину та за потреби вкрийте її зверху пледом. Дитину зарано пересадили обличчям уперед. Перевозьте дитину проти напрямку руху до досягнення граничного зросту або маси, визначених виробником для такого положення крісла.

За пунктом 21.13 ПДР, дитячі утримуючі системи встановлюють на місцях для сидіння, крім першого ряду. Для дитини віком до трьох років допускається встановлення системи на передньому сидінні легкового автомобіля проти напрямку руху з обов’язковим відключенням фронтальної подушки безпеки цього місця, якщо вона є.

Дитяче крісло має відповідати зросту й масі дитини. Фото Magnific

Чотирилапі в авто: подбайте про безпечне місце

Домашній улюбленець не повинен вільно пересуватися салоном або сидіти на колінах у водія. Він може відволікти від дороги, закрити огляд чи завадити користуватися органами керування.

Невелика тварина, яка опинилася біля ніг водія, може потрапити під педалі та завадити гальмуванню. Під час різкого гальмування чи зіткнення незакріплена тварина також ризикує травмуватися та травмувати людей у салоні.

Пункт 2.3 «б» ПДР зобов’язує водія бути уважним і не відволікатися від керування. Тож місце для улюбленця потрібно облаштувати до початку поїздки.

Для котів і невеликих тварин використовуйте міцну переноску, належно закріплену за інструкцією виробника. Для собак можна обрати відповідну за розміром автомобільну шлею із системою фіксації або транспортний бокс.

Кріплення тварини має утримувати тварину, не створюючи небезпечного навантаження на шию. Фото Magnific

Папуга, кролик чи хом’як: правило безпечного розміщення стосується всіх

Птахів та інших невеликих улюбленців також не варто випускати в салон під час руху. Папуга може раптово злетіти перед обличчям водія, а невелика тварина - сховатися біля педалей.

Для поїздки підготуйте відповідну клітку або переноску: перевірте дверцята, вентиляцію та надійність розміщення. Вона не повинна ковзати, перекидатися чи перекривати огляд.

Якщо тварина вибралася з переноски, не намагайтеся ловити її за кермом. Спочатку зупиніться в дозволеному й безпечному місці.

Окрім ПДР, вимоги до перевезення тварин визначають Правила транспортування тварин, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 1402. Зокрема, пункт 44 регулює перевезення домашніх тварин автомобільним транспортом і передбачає спеціальні засоби для перевезення дрібних домашніх тварин, малих собак та котів вагою до 10 кілограмів.

Дикі тварини на дорозі: будьте готові до раптової появи

Лось, козуля чи кабан можуть несподівано вибігти з лісу на проїзну частину. Про ділянки, де можлива поява диких тварин, попереджає знак 1.36 «Дикі тварини», передбачений розділом 33 ПДР.

Водночас відсутність знака не гарантує відсутності тварин. Такі ДТП трапляються і за межами позначених ділянок.

Пункт 12.1 ПДР вимагає обирати безпечну швидкість з урахуванням дорожньої обстановки. А за пунктом 12.3, якщо виникла небезпека, яку водій об’єктивно спроможний виявити, він повинен негайно зменшувати швидкість аж до зупинки або безпечно об’їхати перешкоду.

Тому на ділянках біля лісу:

завчасно зменшуйте швидкість і стежте за узбіччями;

якщо помітили тварину, будьте готові до появи інших;

уникайте різких неперевірених маневрів, які можуть призвести до виїзду на зустрічну смугу або втрати керування;

зберігайте дистанцію, щоб мати запас для гальмування.

Тварина на дорозі – це реальний ризик. Фото Magnific

Небезпека стосується й людей у салоні. Як повідомила поліція Полтавщини, у квітні 2026 року поблизу села Калашники автомобіль зіткнувся з козулею, яка, за попередніми даними слідства, вибігла на дорогу. Унаслідок ДТП травмувалася малолітня пасажирка - її доставили до лікарні. Тварина загинула. Причини та обставини пригоди встановлювало слідство.

У березні 2026 року на Рівненщині водійка Mercedes збила оленя та залишила місце пригоди. Тварина, яку місцеві жителі назвали Борисом, є своєрідним талісманом для мешканців Зарічного. Поліцейські встановили її особу й склали адміністративні матеріали, зокрема за порушення ПДР, що спричинило ДТП, та залишення місця ДТП. Олень вижив і перебував під наглядом єгеря.

Якщо зіткнення сталося, дійте відповідно до пункту 2.10 ПДР: зупиніться, увімкніть аварійну сигналізацію, позначте місце пригоди знаком аварійної зупинки та повідомте поліцію за номером 102. Якщо є травмовані люди - викличте медиків. Не наближайтеся до пораненої дикої тварини та не намагайтеся самостійно завантажити її в автомобіль.

Перевірка перед стартом

Перш ніж рушити, переконайтеся:

водій і всі пасажири пристебнуті;

дитяче крісло закріплене, а дитина правильно пристебнута;

домашній улюбленець безпечно розміщений і не заважає керуванню;

переноска, клітка чи транспортний бокс надійно зафіксовані;

біля педалей немає тварин або предметів, які можуть завадити керуванню.

До зустрічі вдома. Нехай кожна поїздка починається з турботи про всіх, хто поруч.