Псевдошвидка з сиреною возила ухилянтів до кордону: на Буковині судитимуть організатора схеми

Про "медика" без пацієнтів розповіла Чернівецька окружна прокуратура. Його обвинувачують в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон.

За даними слідства, за свої послуги організатор брав до 13,5 тисячі доларів з кожного клієнта. Для конспірації він переобладнав мікроавтобус під карету екстреної медичної допомоги.

Дві поїздки за одним сценарієм

Окрім зовнішнього оформлення машини, вигадливий чоловік використовував схожу атрибутику медперсоналу служби медичної допомоги – одяг, медичну укладку тощо. Він сам для прикриття одягав форму медика, під час поїздок використовував спецсигнали.

Спочатку правоохоронці викрили спробу переправлення п'ятьох чоловіків у лютому 2026 року. Організатор забрав пацієнтів із готелю в Києві та вирушив у напрямку українсько-румунського кордону.

Зовні цей чоловік в уніформі працівника екстреної медичної допомоги не відрізнявся від справжнього медика. Фото: Чернівецька прокуратура

Щоб не привертати уваги, він наказав пасажирам вимкнути мобільні телефони, одного з них посадив на переднє сидіння та переодягнув у медичний одяг.

На блокпостах водій вмикав проблискові маячки й сирену, намагаючись проїхати без перевірок.

Спецсигнали не допомогли

На Буковині "чужий" автомобіль медичної допомоги правоохоронці зупинили фактично на межі до прикордонної зони. Під час розслідування з'ясувалося, що це був не перший рейс.

У листопаді 2025 року, за версією слідства, той самий чоловік організував аналогічний маршрут для ще шістьох осіб. Їх доставили до району Красноїльська, звідки вони мали пішки перейти кордон за координатами, отриманими через Telegram.

Щоправда, задум не вдався, оскільки тоді усіх затримали прикордонники за кількасот метрів до державного кордону.

Гарно задумана справа з трансфером до кордону фейковим спецтранспортом не вдалася. Фото: Чернівецька прокуратура

Мікроавтобус від арешту не врятували

Після викриття схеми обвинувачений, як стверджують прокурори, намагався уникнути спеціальної конфіскації транспортного засобу, переоформивши його на цивільну дружину. Однак суд наклав арешт на мікроавтобус.

За інкримінованою статтею Кримінального кодексу чоловікові загрожує до 9 років позбавлення волі.

Остаточне рішення щодо його вини ухвалить суд, але до того часу він лише під підозрою.