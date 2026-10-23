Путівка в причепі з молоком: трансфер з величезною кількістю "туристів" на фурі DAF кордон не перетнув

ФОТО: з матеріалів слідства |
Формування групи з такою кількістю охочих пересилитися в Молдову одній людині не під силу
Редакція Авто24 вкотре нагадує: обіцянки організаторів подібних трансферів – це обман найвищої категорії та банальне кримінальне обкрадання довірливих людей.
Як повідомляють прокуратура та поліція Вінницької області, черговий незаконний рейс зупинили на Одещині поблизу села Маяки. Логістику забезпечував 40-річний громадянин Молдови, який за кермом вантажівки DAF прямував до пункту пропуску Старокозаче.
Фура йшла під митними пломбами
Опломбований напівпричіп під митним забезпеченням мав додати перевезенню зовнішню гарантію. Проте між 25 піддонами з молочною продукцією водій облаштував схованки, де розмістив десятьох пасажирів із різних областей України.
За таку екстремальну подорож клієнти платили суми, гідні розкішного круїзу – від 3 до 16 тисяч доларів з особи. Збір пасажирів організував житель Вінницького району, який на власному мікроавтобусі підвіз їх до місця пересадки у фуру.
"Це були жителі Дніпропетровської, Вінницької, Харківської, Київської та Львівської областей. Вони доїхали до кордону поблизу села Маяки, де їх і висадили з кузова напівпричепа, – зазначили в Могилів-Подільському прикордонному загоні.
Момент затримання та вручення підозри перевізнику з Молдови. Фото: з матеріалів слідства
Провал схеми та наслідки для пасажирів
Під час обшуку за силової підтримки бійців КОРД у керманича вилучили телефон, радіостанції для зв'язку з клієнтами, чорнові записи та готівку в різній валюті. У самих мандрівників знайшли сукупно 16 тисяч доларів, 2 тисячі євро та 4 тисячі гривень.
"Іноземцю оголошено підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Тепер водієві загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, – прокоментували подію у Департаменті стратегічних розслідувань.
Невдалих туристів притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Після оформлення протоколів усю компанію доправили до місцевого ТЦК та СП для подальшого з'ясування обставин, а другого організатора схеми наразі активно розшукують.