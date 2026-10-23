Путівка в причепі з молоком: трансфер з величезною кількістю "туристів" на фурі DAF кордон не перетнув

Редакція Авто24 вкотре нагадує: обіцянки організаторів подібних трансферів – це обман найвищої категорії та банальне кримінальне обкрадання довірливих людей.

Як повідомляють прокуратура та поліція Вінницької області, черговий незаконний рейс зупинили на Одещині поблизу села Маяки. Логістику забезпечував 40-річний громадянин Молдови, який за кермом вантажівки DAF прямував до пункту пропуску Старокозаче.

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Фура йшла під митними пломбами

Опломбований напівпричіп під митним забезпеченням мав додати перевезенню зовнішню гарантію. Проте між 25 піддонами з молочною продукцією водій облаштував схованки, де розмістив десятьох пасажирів із різних областей України.

За таку екстремальну подорож клієнти платили суми, гідні розкішного круїзу – від 3 до 16 тисяч доларів з особи. Збір пасажирів організував житель Вінницького району, який на власному мікроавтобусі підвіз їх до місця пересадки у фуру.

"Це були жителі Дніпропетровської, Вінницької, Харківської, Київської та Львівської областей. Вони доїхали до кордону поблизу села Маяки, де їх і висадили з кузова напівпричепа, – зазначили в Могилів-Подільському прикордонному загоні.

Момент затримання та вручення підозри перевізнику з Молдови. Фото: з матеріалів слідства

Провал схеми та наслідки для пасажирів

Під час обшуку за силової підтримки бійців КОРД у керманича вилучили телефон, радіостанції для зв'язку з клієнтами, чорнові записи та готівку в різній валюті. У самих мандрівників знайшли сукупно 16 тисяч доларів, 2 тисячі євро та 4 тисячі гривень.

"Іноземцю оголошено підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Тепер водієві загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, – прокоментували подію у Департаменті стратегічних розслідувань.

Невдалих туристів притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Після оформлення протоколів усю компанію доправили до місцевого ТЦК та СП для подальшого з'ясування обставин, а другого організатора схеми наразі активно розшукують.