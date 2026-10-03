Польські поліцейські масово виявляють підробні водійські посвідчення: як не втратити в халепу

Інцидент стався у Гданську, де патрульні під час дорожніх перевірок зупинили у різних локаціях двох іноземців, які пред’явили підроблені водійські посвідчення. Про це повідомляє Головне управління муніципальної поліції в Гданську (Komenda Miejska Policji w Gdańsku).

У першому випадку підробку фактично видав сам документ. На одному з пред’явлених водійських посвідчень був QR-код, який після сканування привів поліцейських на сайт, де можна було купити водійське посвідчення. Водій зізнався, що придбав документи через Інтернет за 400 злотих.

"Права" за 400 злотих

На вулиці Маринарки Польської поліцейські зупинили мотоцикліста. 29-річний громадянин Колумбії пред’явив два міжнародні водійські посвідчення, справжність яких викликала сумніви.

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На одному з документів був QR-код. Після його сканування поліцейські потрапили на сайт, де всім охочим пропонували придбати водійське посвідчення. Чоловік зізнався, що купив документи через Інтернет за 400 злотих.

Практично одночасно, але на різних локаціях Гданська муніципальна поліція затримала водіїв з підробленими "правами". Policja w Gdańsku

Його затримали та доставили до поліцейського відділку. Окрім використання підроблених документів, чоловікові доведеться відповідати за керування транспортним засобом без необхідного водійського посвідчення.

Дані просто наклеїли на документ

Інший випадок стався на вулиці Спейровій. Поліцейські зупинили Opel, за кермом якого перебував 33-річний громадянин Філіппін.

Пред’явлене ним водійське посвідчення також викликало підозри. Номер сертифіката, дату видачі, фотографію та персональні дані було нанесено на документ за допомогою самоклеючих елементів.

Водій зізнався, що також придбав посвідчення через Інтернет. Його затримали та доставили до поліцейського відділку.

До п’яти років ув’язнення



Висновок сумний: використання підробленого або зміненого документа як справжнього є злочином. У Польщі за це може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.