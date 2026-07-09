Quantum Systems передає Києву новітні безпілотні логістичні платформи та вантажівки зі штучним інтелектом

Техніку законтрактовано у межах дослідницько-випробувальної програми Національної гвардії України для перевірки ефективності Zetros та Mandrill в реальних бойових умовах саме зі штучним інтелектом та комплектом наземної автономності Quantum Systems.

Підписана в Києві угода знаменує собою наступний крок у розширенні діяльності компанії в галузі наземної робототехніки та автономної логістики в реальних умовах. Як пише у своєму релізі Quantum Systems, це дозволить отримати зворотний зв'язок для підтримки постійного розвитку системи.

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Контракт на десятки автономних машин

Згідно з повідомленням компанії, укладено багатомільйонний контракт, який передбачає передачу 10 безпілотних платформ Mandrill і 10 автономних вантажівок Zetros.

Партнером проєкту виступає Daimler Truck Defence, яка інтегрує свої машини із системою автономного керування Quantum Systems.

Армійські вантажівки Mercedes-Benz Zetros у різних версіях ходової та надбудови в Україні не новина, ось тепер будуть ще й з безпілотною системою управління. Фото: Daimler Truck

У компанії наголошують, що саме досвід, отриманий під час експлуатації техніки на українському фронті, стане основою для подальшого вдосконалення нових роботизованих систем.

"Комплект наземної автономності Quantum Systems MOSAIC забезпечує безпілотні та телекеровані операції на логістичних транспортних засобах завдяки модульній програмно-визначеній архітектурі. Побудований на відкритій екосистемі MOSAIC UXS, він підтримує автономну доставку, конвойні операції та багатодоменні місії, з'єднуючи наземні транспортні засоби з іншими безпілотними системами в єдину сумісну операційну мережу, – зазначають розробники Quantum.

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Mandrill: роботизована платформа для логістики

Mandrill – це електрична безпілотна модульна платформа класу двох тонн. Вона здатна перевозити до 750 кг вантажу, розвивати швидкість до 100 км/год і долати до 200 км без підзарядки.

Mandrill також може працювати як генератор потужністю 40 кіловатів. Він має один 32-амперний та два 16-амперні виходи. Він також оснащений зчіпним пристроєм НАТО та лебідкою з тяговим зусиллям 15 890 ньютонів.

Quantum Systems MOSAIC забезпечить Україні безпілотні та телекеровані операції на легких та важких логістичних транспортних засобах. Фото: Quantum Systems

Завдяки модульній конструкції платформу можна швидко адаптувати під різні завдання – від доставки боєприпасів і спорядження до евакуації вантажів чи інтеграції спеціалізованого обладнання.

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Штучний інтелект і автономні конвої

Комплект MOSAIC Ground Autonomy Kit дозволяє перетворити звичайні військові вантажівки на автономні платформи. Система використовує штучний інтелект для аналізу навколишнього середовища, забезпечує навігацію навіть за умов придушення сигналів супутникових систем, підтримує дистанційне керування, рух роботизованих колон і автономне виконання логістичних місій.

Основні характеристики електричної безпілотної модульної платформи Mandrill. Інфографіка: Авто24

Україна – випробувальний майданчик інновацій

У Quantum Systems підкреслюють, що перевірка Mandrill і автономних Zetros в Україні відбудеться лише через кілька місяців після їхнього офіційного запуску.

Компанія розраховує, що випробування в умовах сучасної війни дозволять швидко оцінити можливості нових рішень та прискорити розвиток автономної військової логістики.