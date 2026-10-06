Радари тепер ховають прямо в асфальт: за який маневр водіям загрожує жорсткий штраф

Як повідомляє польське видання Moto.pl, перші такі пристрої вже успішно тестують на півдні Італії.

Пілотний проєкт розгорнули на національній трасі SS18 у регіоні Калабрія, де переважають складні гірські серпантини та повороти з обмеженою видимістю.

Максимально хитро і… результативно

Нова технологія отримала неофіційну назву сорбасометр (sorpassometro). Її головна мета – відловлювати любителів виїхати на зустрічну смугу через суцільну лінію, адже саме такі маневри найчастіше призводять до фатальних наслідків, особливо для мотоциклістів.

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Працює система максимально хитро. Безпосередньо в асфальт вмонтовані спеціальні датчики, які працюють у парі з камерами високої роздільної здатності.

Коли електроніка фіксує підозрілий маневр, вона автоматично зберігає 15-секундний відеоролик. На записі чітко видно ситуацію до, під час та після порушення, що не залишає лихачам жодних шансів на виправдання.

Штучний інтелект миттєво розпізнає тип транспортного засобу, зчитує номерний знак та фіксує точні координати. Далі сформований пакет доказів відправляється до місцевої поліції для винесення постанови.

Скільки доведеться заплатити

За незаконний обгін італійські копи карають суворо. Залежно від типу дороги та обставин, сума штрафу варіюється від 42 до 345 євро.

Крім серйозного удару по гаманцю, порушник також втрачає штрафні бали.

"Впровадження цієї технології вимагатиме встановлення нових правил щодо розташування пристроїв, – зазначають європейські експерти, коментуючи перспективи розширення системи.

Масове впровадження ще не настало

Фахівці прогнозують, що італійський досвід незабаром можуть перейняти й інші європейські країни.Однак до цього слід готуватися.

Експерти попереджають, що для масового впровадження таких прихованих радарів доведеться суттєво оновити законодавство щодо збору та зберігання персональних даних.