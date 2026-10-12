Радикальні концепти від Peugeot: чим дивують нові RCZ Vision та 816-сильний E-T16

Як повідомляє Peugeot, на стенді виставки Paris Expo Porte de Versailles компанія розкрила своє бачення наступних поколінь серійних авто. Головною фішкою обох новинок стала відмова від класичного керма на користь революційного штурвала Hypersquare, який працює виключно по дротах без жодного механічного зв'язку з колесами.

Екстремальний спадкоємець ралійної легенди

Концепт E-T16 створений на честь 40-річчя перемог класичного 205 T16 у чемпіонаті світу з ралі. Проте тепер це суто електричний гіперхетчбек, розроблений спільно з підрозділом Peugeot Sport. Три електромотори видають 816 кінських сил, що робить його найпотужнішим автомобілем в історії французької марки.

Динаміка справді вражає: позначку в 300 км/год машина долає за 16 секунд, а перша сотня підкорюється всього за 2,5 секунди. Щоб акумулятори не перегрівалися під час таких навантажень, інженери застосували гоночну технологію бокового охолодження елементів живлення. Завдяки 800-вольтній архітектурі батарея на 85 кВт-год заряджається до 80 відсотків менш ніж за 15 хвилин.

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"Цей концепт переосмислює лінії майбутнього серійного E-208, доводячи кожну пропорцію до екстриму", – Маттіас Хоссан, шеф-дизайнер Peugeot. За його словами, такий радикальний дизайн перетворює спортивність на справжню мову форм.

Елегантність та твердотільні батареї

Друга прем'єра – це ідейний наступник стильного купе RCZ, яке випускалося до 2015 року. Модель RCZ Vision побудована на новітній платформі STLA One та оснащена інноваційною твердотільною батареєю, розробленою разом із компанією Factorial Energy. Це дозволило зробити акумулятор надзвичайно тонким – усього 110 міліметрів.

Електрична установка на 500 сил забезпечує запас ходу до 600 кілометрів, а споживання енергії заявлено на рівні скромних 11,5 кВт-год на сотню. Завдяки напрузі у 1000 вольт поповнити заряд можна всього за 10 хвилин, що робить експлуатацію такого електрокара максимально комфортною.

У салоні обох машин панує мінімалізм та цифровізація. Замість нагромадження екранів розробники використали прозорі MicroLED-дисплеї, які не перекривають огляд і дозволяють водієві зосередитися на дорозі. А для оздоблення сидінь застосували інноваційну шкіру Pelinova, яку виготовляють із перероблених залишків шкіряного виробництва.

"Ми демонструємо наше бачення автомобіля, який повністю орієнтований на майбутнє та створений для максимального задоволення від водіння", – Ален Фаві, генеральний директор Peugeot. Він додав, що дизайн і технології можуть працювати разом для створення справді бажаного продукту.

Нагадаємо, що Паризький автосалон триватиме до 18 жовтня. Очікується, що багато з представлених на концептах рішень, зокрема штурвал Hypersquare, з'являться на серійних моделях бренду вже найближчими роками.