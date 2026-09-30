Радикальні зміни для фронту: броневик Новатор 2 отримав дистанційний модуль з кулеметом Browning

Як повідомляє офіційний Telegram-канал виробника Українська бронетехніка, новітню розробку вже продемонстрували представникам ЗСУ, Нацгвардії та поліції.

Окрім потужного американського кулемета з боєкомплектом на 300 набоїв, вітчизняна турель отримала серйозну оптику – тепловізор Archer TSA 7/75 та цифровий приціл ATN X-SIGHT 5.

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У "десятку" влучати вміє

Броньований корпус самої установки відповідає четвертому класу захисту, а її автономність сягає від шести до восьми годин. Модуль вміє обертатися на 360 градусів, при цьому кути вертикального наведення дозволяють працювати навіть по повітряних цілях.

"Сьогодні ми продемонстрували представникам Сил оборони можливості нашого модуля на стрільбищі, отримавши 90% влучань у мішені на дистанціях до кілометра, – озвучив приємну подію

представник компанії-партнера Анатолій.

Він також додав, що військові високо оцінили стрільбу в русі та роботу по ворожих дронах.

Універсальне рішення для фронту

Українська бронетехніка продемонструвала Новатор 2 з дистанційно керованим броньованим модулем / Джерело: Українська бронетехніка

Головна фішка цієї системи полягає в тому, що екіпаж повністю ізольований від небезпеки під час стрільби. Перезаряджати зброю можна як ззовні, так і прямо зсередини броньовика.

Головне, що кулеметник сидить за дистанційним пультом не в маківці башти, а в нижній частині капсули, що значно безпечніше. Скриншот: Авто24

Радник гендиректора компанії Українська бронетехніка Василь Квашук зазначає, що модуль вже повністю адаптували під машини сімейства Новатор. Таке рішення дозволяє ефективніше використовувати можливості машини та, що найважливіше, підвищує безпеку екіпажу.

Кодифікація у розпалі

Наразі розробка успішно пройшла всі дослідницькі випробування і знаходиться на фінальній стадії кодифікації.

За словами представника Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ Сергія Ружинського, цей дистанційний модуль є універсальним, тому його можна встановлювати не лише на Новатор, а й на інші популярні у війську платформи, зокрема на бронетранспортери М113 та БРДМ-2.