Радикальні зміни для Renault 4 E-Tech: більший запас ходу та нова бюджетна версія

Як повідомляє Renault, публічний дебют модернізованої лінійки відбувся на Паризькому автосалоні 2026 року. Старт прийому замовлень на європейському ринку стартує вже 12 або 13 жовтня, залежно від конкретної країни.

Інженери компанії серйозно попрацювали над аеродинамікою кузова, встановивши нові обтічники днища та змінені дзеркала заднього виду. "Процес безперервного вдосконалення застосовується до кожної моделі", – зазначають в Renault

Тепер міська версія з батареєю на 40 кВт-год та 120-сильним мотором проїжджає до 310 кілометрів за циклом WLTP. Старша модифікація з акумулятором ємністю 52 кВт-год та двигуном на 150 кінських сил здатна подолати вже 415 кілометрів, що робить її цілком придатною для дальніх подорожей.

Бюджетна версія та спортивний шик

Справжнім сюрпризом стала анонсована базова комплектація Jogging, яка з'явиться в салонах до кінця року. Вона отримає абсолютно новий компактний електромотор на 110 кінських сил та літій-залізо-фосфатну батарею ємністю 37 кВт-год.

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Такий хімічний склад акумулятора здешевлює виробництво, але при цьому авто забезпечує адекватний запас ходу в 305 кілометрів. Динаміка теж не розчарує, адже розгін до сотні займає прийнятні 10,2 секунди, а швидкісна зарядка постійним струмом на 80 кВт поповнить енергію з 10% до 80% всього за 25 хвилин.

Для поціновувачів стилю французи підготували спецверсію Roland-Garros, яка поєднує двоколірний кузов із 18-дюймовими дисками. У салоні цієї модифікації використано перероблені матеріали, а селектор трансмісії нагадує руків'я тенісної ракетки.

Розумні технології та комерційний фургон

Усі без винятку комплектації тепер оснащуються функцією ручного попереднього підігріву батареї. Водій може активувати її через центральний дисплей перед заїздом на термінал, що суттєво економить час на зарядку.

Електроніка авто стала значно розумнішою завдяки інтеграції штучного інтелекту Google Gemini та новим асистентам водія. Система предиктивного еководіння тепер "читає" дорогу попереду і підказує, коли варто відпустити педаль газу перед поворотом чи кільцем, щоб зберегти заряд.

Приємним бонусом для власників стане модернізований електропривод багажника, який тепер відкривається автоматично при наближенні людини з ключем-картою. А для бізнесу Renault виводить на ринок комерційну версію Extra з вантажним відсіком на 1045 літрів та вантажопідйомністю до 360 кілограмів.