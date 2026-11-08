Фундаментальні зміни для водіїв у Варшаві: звичайні радари фіксації йдуть у минуле, але їх не спишуть

Як повідомляє видання Miejski Reporter, масштабне розширення системи автоматичної фіксації охопить сім проблемних локацій. Зокрема, як редакція Авто24 писала раніше, на мосту Понятовського звичні радари замінять на сучасний секційний вимірювач, який контролюватиме середню швидкість навіть на в'їздах та з'їздах з переправи.

Схоже рішення готують і для тунелю Віслострада, де діє жорсткий ліміт у 50 км/год через конструктивні особливості. Статистика там лякає: під час замірів фіксували водіїв, які розганялися до 174 км/год, а кожен п'ятнадцятий керманич їхав під 90 км/год.

Традиційні камери фіксації пропишуться одразу за шістьма адресами. Їх змонтують на проспекті Вілановська, проспекті Солідарність, проспекті Нєподлеглошці, а також на вулиці Войцицького. Ще два апарати поставлять на східному боці Гданського мосту та на проспекті Армії Людової біля зупинки Розбрат.

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Чому обрали саме ці локації

Місця для нових радарів обирали не навмання, а після ретельного аналізу аварійності від ZDM. Наприклад, на проспекті Солідарність камери зловили авто, що летіло на швидкості 156 км/год, перевищивши ліміт у понад два з половиною рази.

Все йде до того, що жовті за кольором фоторадари стануть візитівкою Варшави й гірким болем водіїв. Фото: ZDM

На перехресті проспекту Нєподлеглошці та вулиці Ворониця ситуація ще гірша: через складні ліві повороти там за три роки травмувалося шестеро людей і одна людина загинула. А от на вулиці Войцицького радар ставлять на пряме прохання місцевих мешканців, щоб захистити пішоходів та велосипедистів.

Старі камери, які зараз працюють на мосту Понятовського та вулиці Карова, не спишуть, а просто перенесуть на нові рубежі. Один з таких пристроїв вже успішно ловить порушників на перехресті Гроховської та Замєнецької.