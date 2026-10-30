Радикальні зміни: Honda перетворила кросовер Passport на 1300-сильного монстра для гонки Baja 1000

Як повідомляє видання Motor1, японська марка об'єднала зусилля з топовим виробником шасі Mason Motorsports та чемпіоном пустельних гонок Брайсом Мензісом. Мета цього партнерства – створити ультимативну машину для перемоги в елітному класі Trophy Truck, де традиційно панують важкі американські позашляховики.

Візуально новинка лише нагадує серійний кросовер, адже кузовні панелі закріплені на кастомному шасі Mason Motorsports Gen 2. Підвіска тут просто вражає своїми ходами: спереду колеса мають 63 сантиметри вільного ходу, а ззаду цей показник сягає неймовірних 81 сантиметра.

Інженери застосували унікальну п'ятиступеневу коробку передач із двома кутами нахилу. Роздавальна коробка встановлена перед двигуном і розподіляє тягу на всі чотири колеса, причому ззаду для кожної маточини передбачений окремий карданний вал. Така хитра конструкція дозволяє електроніці ювелірно дозувати потужність на кожне колесо окремо. До того ж, відсутність класичного заднього диференціала та низькозвисаючих деталей суттєво знижує ризик пошкодити авто об прихований камінь на шаленій швидкості.

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Технології з Формули-1 та Ле-Мана

Зазвичай машини класу Trophy Truck оснащують гігантськими 9-літровими V8 на 1100 сил, але Honda пішла зовсім іншим шляхом. Серцем середньомоторного боліда став скромний за об'ємом 2,4-літровий V6 із двома турбінами, який працює в парі з 800-вольтовою гібридною системою.

Цей бензиновий агрегат запозичили у прототипу Acura ARX-06, який вже довів свою надійність перемогою у виснажливому марафоні 24 годин Дайтони. Акумуляторний блок для гібрида збирають у каліфорнійській штаб-квартирі підрозділу Honda Racing.

Батарея використовує технології попереднього покоління болідів Формули-1 і запакована в міцний карбоновий корпус. Хоча електрична надбудова додає зайвої ваги, вона забезпечує кращу економічність, що дозволить рідше зупинятися для дозаправки величезного 550-літрового бака з кевлару.

Амбітні плани на майбутнє

"Побудувати машину, яка просто доїде до фінішу в таких пекельних умовах – це вже серйозне досягнення. Наша мета полягає не в тому, щоб просто перетнути фінішну лінію, ми хочемо зробити це першими", – зазначають представники бренду.

Бойовий дебют гібридного монстра запланований на 2 червня 2027 року під час гонки Baja 500. А головним випробуванням для команди стане ювілейний 60-й марафон Baja 1000, який стартує 14 листопада того ж року, де японці планують остаточно закріпити за собою статус лідерів пустелі.