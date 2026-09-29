Радикальні зміни та кінець дизеля: яким буде новий BMW 3 Series, який покажуть вже завтра

Як повідомляє видання Motor1, світова прем'єра нової "трійки" відбудеться ввечері 29 вересня в США й вранці 30 вересня в Європі. Восьма генерація седана, відома під внутрішнім кодом G50, принесе наймасштабніші зміни в дизайні за останні роки. Зовні автомобіль буде дуже схожий на повністю електричний i3, перейнявши стилістику концептів Neue Klasse.

Проте під капотом це все ще старий добрий автомобіль з ДВЗ. Бензинові версії залишаться на перевіреній платформі CLAR, тоді як електрокари будуть використовувати окрему архітектуру.

Для водія це означає, що салон нової 3-Series буде трохи тіснішим за електричного брата – через необхідність розмістити карданний вал та вихлопну систему на підлозі залишиться звичний тунель. Інтер'єр також кардинально зміниться: фізичних кнопок стане ще менше, а головний акцент зроблять на великі сенсорні екрани.

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Що буде під капотом та куди зник дизель

На старті продажів топовою версією стане повнопривідний M350 xDrive, який замінить нинішній M340i. Він отримає потужнішу рядну "шістку", а у 2027 році через оновлення "по повітрю" йому розблокують режим суто заднього приводу.

А от шанувальникам важкого пального доведеться шукати альтернативи – європейський дизельний M340d офіційно відправлено в історію. Загалом лінійка складатиметься з чотирициліндрових бензинових моторів та плагін-гібридів (PHEV). Механічної коробки передач, скоріш за все, не буде навіть у майбутній M3.

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