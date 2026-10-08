Радикальні зміни та понад 800 км на одному заряді: BMW офіційно розсекретила новий купе-кросовер iX4

Як повідомляє BMW, шосте покоління технології eDrive принесло моделі абсолютно нові високовольтні батареї з циліндричними комірками. Завдяки цьому інженерам вдалося суттєво знизити центр ваги автомобіля та покращити керованість, зберігши при цьому просторий салон.

Керівник напрямку компактних та середньорозмірних авто Neue Klasse Майк Райхельт підкреслив, що ця модель є особливою для бренду.

"З новим повністю електричним BMW iX4 ми розширюємо наше портфоліо надзвичайно емоційним автомобілем, який поєднує спортивність, виразний дизайн та інноваційні технології", – зазначив він.

Характеристики та головні зміни версій

На старті продажів покупцям запропонують дві повнопривідні модифікації. Базова версія iX4 40 xDrive видає 374 кінські сили та проїжджає 638 кілометрів, тоді як потужніша iX4 50 xDrive генерує вже 469 "конячок" і розганяється до сотні за 4,9 секунди.

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Вона отримала найбільшу батарею на 108,7 кВт-год, що забезпечує рекордну далекобійність у лінійці. Трохи згодом до них приєднається топовий заряджений варіант BMW iX4 M60 xDrive, що видаватиме 612 кінських сил та 875 Нм крутного моменту й досягатиме першої сотні всього за 3,9 секунди.

Дизайн та технології в салоні

Зовні кросовер виділяється фірмовим "обличчям" лінійки Neue Klasse, де решітка радіатора та подвійні фари злилися в єдиний графічний елемент. Топова М-версія додатково хизується жовтими ходовими вогнями в стилі гоночних болідів та агресивним заднім спойлером.

Окрім спеціальних елементів дизайну, стандартний пакет M Sport для нового BMW iX4 включає 20-дюймові легкосплавні диски M та гальма M Sport із синіми супортами. Стандартна комплектація BMW iX4 M60 xDrive матиме 21-дюймові легкосплавні диски. Коли розпочнеться прийом замовлень, клієнти зможуть вибрати один із дев'яти початкових відтінків кольорів кузова для свого BMW iX4. З березня 2027 року до них приєднається ще одне тріо лакофарбових покриттів Frozen, а пізніше – додаткові кольори з лінійки BMW Individual.

У салоні водія зустрічає абсолютно нова концепція управління Panoramic iDrive. Замість класичної панелі приладів тут встановлено величезний 17,9-дюймовий центральний дисплей, 3D-проєкцію на лобове скло та спортивне кермо з сенсорними кнопками. За всі електронні процеси відповідає новий суперкомп'ютер Heart of Joy. Він працює вдесятеро швидше за попередні системи, що робить реакції автомобіля на дії водія миттєвими та максимально точними.