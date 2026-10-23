Радикальні зміни у світлі: новий Audi Q9 отримав гнучкі OLED-панелі товщиною з волосину

Як повідомляє Audi, інноваційна оптика дебютує на флагманській моделі Q9. Основою для цього рішення стало використання ультратонкого скла товщиною всього 0,1 міліметра, що можна порівняти з людською волосиною. Завдяки такій мінімальній товщині панелі здатні згинатися з радіусом до 200 міліметрів. Це дозволяє світловим елементам ідеально повторювати складні контури кузова кросовера.

Як це працює на практиці

Тривимірний дизайн має цілком практичну користь для безпеки руху. Оскільки OLED-елементи розміщені на зовнішніх краях задніх ліхтарів, габарити автомобіля чудово видно навіть під гострим кутом збоку.

Третє покоління цифрових OLED-ліхтарів перетворилося на повноцінний засіб комунікації. Система здатна виводити попереджувальні символи прямо на задню оптику, щоб завчасно сигналізувати водіям позаду про аварію, затор або екстрене гальмування.

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"Для нас світло означає насамперед безпеку, тобто можливість бачити і бути поміченим", – Штефан Берліц, керівник відділу розробки освітлення Audi. За його словами, вигнуті панелі виводять взаємодію автомобіля з оточенням на абсолютно новий рівень.

Матричні фари та проєкції на асфальт

Спереду новий Audi Q9 оснастили цифровими фарами Matrix LED, які використовують новітню технологію мікросвітлодіодів. В одному невеликому модулі шириною 13 міліметрів розміщено понад 25 тисяч індивідуальних пікселів. Така щільність дозволяє системі не просто освітлювати дорогу, а малювати на асфальті підказки високої роздільної здатності.

Наприклад, під час повороту чи зміни смуги вночі автомобіль проєктує на дорогу динамічний покажчик повороту, що робить маневр зрозумілим для пішоходів та велосипедистів.

Десять років еволюції

Нагадаємо, що історія успіху органічних світлодіодів у серійних авто німецької марки розпочалася ще у 2016 році. Тоді першою моделлю з такою технологією стало спортивне купе Audi TT RS.

Вже у 2020 році на моделі Q5 з'явилася можливість персоналізації світлового підпису, а у 2024 році кросовер Q6 e-tron отримав друге покоління системи з функцією індикації наближення. Тепер же флагманський Q9 задає новий стандарт для всієї індустрії.