ФОТО: Top Gear|
Гордон Рамзі став зіркою Top Gear
Як повідомляє видання Motor1 з посиланням на офіційну заяву студії BBC, телевізійний кулінар очолить абсолютно новий склад співведучих. Керівництво телеканалу покладає великі надії на цей перезапуск, адже програма перебувала у замороженому статусі з кінця 2023 року.
Виробництво попередніх сезонів довелося екстрено згорнути наприкінці 2022 року. Причиною стала жахлива аварія, під час якої колишній співведучий Ендрю Флінтофф отримав серйозні травми, що змусило продюсерів поставити проєкт на тривалу паузу.
Сам Рамзі зізнається, що його пристрасть до автомобілів зародилася ще в ранньому дитинстві. "Я хочу привнести свіжу енергію та амбіції в шоу для нового покоління глядачів", – зазначив новий фронтмен проєкту.
Хто складе компанію шеф-кухарю
Наразі імена інших учасників команди тримаються в суворому секреті. Директор з розваг студії Ед Гарвард поки відмовляється коментувати кадрове питання, хоча ще влітку ходили чутки, що одне з місць може зайняти відомий комік Джиммі Карр.
Надійні шини – важлива складова комфортної та впевненої їзди. Hankook поєднує сучасні технології, якість та інноваційні рішення для різних дорожніх умов. Обирайте шини Hankook для своїх щоденних подорожей
Рекламна інформація
Традиційно формат передачі передбачав наявність трьох головних облич у кадрі. Проте інсайдери натякають, що майбутнє відродження може принести радикальні зміни у звичну структуру шоу.
Важка спадщина минулого
- Нагадаємо, що золота епоха програми закінчилася майже десять років тому, коли студія звільнила Джеремі Кларксона через конфлікт із продюсером. Слідом за ним пішли Джеймс Мей, Річард Гаммонд та Енді Вілман, які успішно запустили власний проєкт The Grand Tour на платформі Amazon Prime.
- Після втрати легендарної трійки телеканал відчайдушно намагався знайти гідну заміну. У різні роки кермо перехоплювали Кріс Еванс, зірка серіалу Друзі Метт Леблан, а також Кріс Гарріс, Едді Джордан та Сабіна Шміц.
- Останній склад ведучих, який глядачі бачили на екранах до фатальної аварії, складався з Кріса Гарріса, Ендрю Флінтоффа та Педді Макгіннесса. Тепер фанатам залишається лише чекати, чи зможе харизматичний кулінар повернути передачі колишню велич.