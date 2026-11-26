Як повідомляє видання Motor1 з посиланням на офіційну заяву студії BBC, телевізійний кулінар очолить абсолютно новий склад співведучих. Керівництво телеканалу покладає великі надії на цей перезапуск, адже програма перебувала у замороженому статусі з кінця 2023 року.

Виробництво попередніх сезонів довелося екстрено згорнути наприкінці 2022 року. Причиною стала жахлива аварія, під час якої колишній співведучий Ендрю Флінтофф отримав серйозні травми, що змусило продюсерів поставити проєкт на тривалу паузу.

Сам Рамзі зізнається, що його пристрасть до автомобілів зародилася ще в ранньому дитинстві. "Я хочу привнести свіжу енергію та амбіції в шоу для нового покоління глядачів", – зазначив новий фронтмен проєкту.

Хто складе компанію шеф-кухарю

Наразі імена інших учасників команди тримаються в суворому секреті. Директор з розваг студії Ед Гарвард поки відмовляється коментувати кадрове питання, хоча ще влітку ходили чутки, що одне з місць може зайняти відомий комік Джиммі Карр.

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Традиційно формат передачі передбачав наявність трьох головних облич у кадрі. Проте інсайдери натякають, що майбутнє відродження може принести радикальні зміни у звичну структуру шоу.

Важка спадщина минулого