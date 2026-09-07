Радикальні зміни в дизайні та 720 км ходу: MAN розсекретив новий електротягач eTGX

Як повідомляє видання Eurotransport.de, повноцінна світова прем'єра важкої вантажівки відбудеться за кілька днів на виставці IAA Transportation 2026 у Ганновері. Наразі ж компанія з Мюнхена поділилася ключовими технічними характеристиками та особливостями оновленої конструкції.

Інженери суттєво перепрацювали передню частину автомобіля, висунувши її вперед на 120 міліметрів. MAN максимально використав нові європейські норми щодо габаритів, щоб покращити аеродинаміку та підвищити рівень безпеки.

Більше енергії та швидка зарядка

Водії точно оцінять покращену оглядовість. Раму лобового скла опустили нижче, а в пасажирських дверях з'явилося спеціальне "бордюрне вікно", яке дозволяє краще бачити пішоходів та велосипедистів у сліпих зонах.

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Тягач отримав батареї нового покоління, які пропонують на 10 відсотків більше корисної місткості. Разом із потужнішою на 20 відсотків системою рекуперації це зробило новий eTGX на три відсотки ефективнішим за попередника.

Опис виробника поки скупий на деталі та подробиці eTGX, але на запланованій через тиждень премєрі багато що буде озвучено. Фото: MAN Truck & Bus

За розрахунками виробника, типовий напівпричіп 4x2 із шістьма акумуляторними блоками загальною місткістю 552 кВт-год зможе проїхати до 660 кілометрів. А от версія 6x2, яка з'явиться трохи згодом, із сімома батареями на 644 кВт-год здолає 720 кілометрів без підзарядки.

З півгодинним циклом зарядки

Потужність силових установок тепер варіюється від 333 до 598 кінських сил. При цьому габарити та вага акумуляторів не змінилися, а завдяки підтримці стандарту MCS та потужності 750 кВт зарядка займає близько 30 хвилин.

Голова правління MAN Truck & Bus Олександр Власкамп зазначив, що ця модель є наступним великим кроком до декарбонізації далеких перевезень.