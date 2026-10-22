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Радикальні зміни в лінійці Acura: бренд готує два нові кросовери та повертає RDX у вигляді гібрида

Японський преміумбренд розширить свій модельний ряд із чотирьох до шести автомобілів, щоб досягти позначки у 200 тисяч проданих авто до кінця десятиліття. Головними новинками стануть брутальний позашляховик на базі Honda Passport та флагманський восьмимісний гігант, який кине виклик Cadillac Escalade.
Acura випустить два нові кросовери та гібридний RDX

ФОТО: Acura|

Концепт Acura NEXERA Vision

Данило Северенчук
logo22 жовтня, 15:50
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Як повідомляє видання Automotive News, керівництво компанії вже провело закриту зустріч із дилерами в Лас-Вегасі, де продемонструвало майбутні новинки. Виробник робить серйозну ставку на сегмент SUV, адже минулого року продажі склали трохи більше 133 тисяч машин, і для досягнення амбітних цілей поточного асортименту відверто замало.

Першим серйозним поповненням стане абсолютно новий позашляховик, побудований на архітектурі свіжого Honda Passport. Автомобіль збереже класичний двигун внутрішнього згоряння, але отримає унікальний дизайн кузова з оригінальним капотом та брутальнішим оформленням.

Представники бренду зазначають, що ця модель надійде у продаж у першій половині 2028 року. Новинка забезпечить клієнтам необхідні можливості для пригод на природі разом із сучасним та преміальним стилем.

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Тизер нового позашляховика Acura

Флагманський гігант та гібридне майбутнє

Справжньою бомбою має стати розробка найбільшого в історії марки восьмимісного кросовера. Цей велетень отримає дизайн у стилі Range Rover і розділить платформу з наступним поколінням MDX. Поява такого великого трирядного SUV дозволить японцям напряму конкурувати з такими мастодонтами, як Cadillac Escalade та Lexus TX. Очікується, що виробництво флагмана стартує ближче до кінця поточного десятиліття.

Що стосується актуальної лінійки, то популярний кросовер RDX незабаром піде на коротку паузу, щоб повернутися вже у вигляді повноцінного гібрида. Це буде перша модель Acura, яка приміряє фірмову двомоторну гібридну систему компанії. Крім того, до кінця року дилери отримають лімітовану версію Integra Type S та спеціальні виконання актуальних ADX і MDX.


Тизер Acura RDX Hybrid

Глобальна зміна курсу

  • Нагадаємо, як ми вже повідомляли раніше, материнська компанія Honda зараз кардинально змінює свою стратегію розвитку. Японці скасували випуск кількох суто електричних моделей і вкладають 2,5 мільярда доларів у будівництво нового заводу, який сфокусується саме на гібридах.
  • Очікується, що нове підприємство запрацює у 2030 році та випускатиме до 250 тисяч преміальних авто щорічно. Саме там збиратимуть майбутні флагмани Acura та споріднений велетенський кросовер від Honda, який поки що фігурує під внутрішньою назвою Pilot XXL.
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