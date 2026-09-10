Радикальні зміни в українському БТР-4: оновлена машина отримала натівський калібр та зручну апарель

Як повідомляють профільні ресурси Оборонка та Militarnyi, головною фішкою модернізованого бронетранспортера від ХКБМ став дистанційно керований бойовий модуль БМ-11 Топаз. Ця система дозволяє оператору та командиру керувати вогнем з безпечних місць усередині корпусу.

Арсенал оновленої машини вражає своєю універсальністю. Топаз оснастили вітчизняною 30-міліметровою автоматичною гарматою ЗТМ-1-01, спареним кулеметом калібру 7,62 міліметра, а також 40-міліметровим гранатометом KBA.419 та потужним протитанковим комплексом Бар'єр.

Незалежно від того, куди повернута башта, командир екіпажу має повний контроль над ситуацією. Для цього розробники передбачили сучасний панорамний приціл, який чудово бачить місцевість як вдень, так і вночі через тепловізійний канал.

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Комфорт для десанту та криза на виробництві

Ще одне вкрай важливе та практичне нововведення стосується десантного відділення БТР-4Е. Старі незручні люки нарешті замінили на повноцінну кормову апарель, що кардинально спрощує та пришвидшує висадку піхоти в бойових умовах.

У самому відсіку тепер встановлено сім спеціальних протимінних крісел для бійців. Там же облаштували робоче місце для оператора-навідника бойового модуля.

Ось такий вигляд має оновлений БТР-4 з дистанційно керованим бойовим модулем БМ-11 Топаз та антидроновим решітчастим захистом. Фото: Оборонка

Попри круті технічні рішення, ситуація на самому підприємстві залишається напруженою. Після релокації з Харкова завод встиг випустити понад 600 бронетранспортерів, але зараз опинився на межі виживання через брак державних контрактів. Через такий стан справ керівництво компанії вже готується до скорочення персоналу та покладає великі надії саме на закордонних покупців.

"Ми за власні кошти закупили комплектуючі для виробництва 200 бронетранспортерів під державні гарантії, але замовлень не отримали. І найбільше боїмося, що ми зараз домовимось про перший експортний контракт, а держава його заблокує бо у неї є потреба, – зізнаються розробники.

Найпершу увагу привертає не стільки бойовий модуль Топаз, скільки антдронова ліврея. Фото: Militarnyi

Що ще показали на виставці

Нагадаємо, що модернізований БТР-4 став не єдиною українською новинкою на польській виставці MSPO. Компанія Українська бронетехніка також привезла туди дві свіжі розробки: легкоброньовану машину Сайгак-1 та захищений MRAP Варта 3.

Як уже повідомлялося раніше, конструкторське бюро ХКБМ паралельно працює над іншими амбітними проєктами. Зокрема, нещодавно був представлений концепт важкої 35-тонної бойової машини піхоти Пегас.