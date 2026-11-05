Радикальні зміни: в ЄС можуть дозволити продаж авто з ДВЗ після 2035 року

Згідно з офіційними даними профільного комітету Європарламенту, європейські чиновники вирішили переглянути жорсткий курс на тотальну електромобілізацію. Замість раніше запропонованого Єврокомісією радикального скорочення викидів вуглекислого газу на 90% порівняно з базовим 2021 роком, тепер пропонується більш адекватний показник у 87,5%.

Крім того, автовиробники отримають цікаву лазівку для виконання цих нормативів. Вони зможуть компенсувати ще 7,5 відсоткового пункта скорочення викидів, якщо використовуватимуть під час збирання машин спеціальну екологічну сталь, вироблену виключно на території країн ЄС.

Що це означає для водіїв

На практиці така математика кардинально змінює правила гри на європейському ринку. Завдяки новим поблажкам автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння, а особливо популярні нині плагін-гібриди, зможуть легально займати до 39% від загальних продажів нових легковиків після 2035 року.

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Остаточну крапку в цьому питанні Європарламент має поставити вже у грудні цього року. Після фінального голосування розпочнеться складний етап переговорів з урядами всіх країн-членів ЄС, які мають імплементувати ці зміни у своє національне законодавство.

Нагадаємо, що європейський авторинок безпосередньо впливає на те, які машини потраплятимуть до нас. Якщо європейці продовжать випускати гібриди та бензинові авто, українські водії також не залишаться без звичного транспорту в найближчі десятиліття.