Згідно з новою Європейською директивою 2025/2205, підвищений ліміт ваги стосуватиметься насамперед транспортних засобів на альтернативних джерелах енергії. Головною причиною такого кроку стала масивна вага акумуляторних батарей в електричних фургонах, яка "з'їдала" корисне навантаження комерційного транспорту.

Раніше виробникам доводилося жертвувати вантажопідйомністю, щоб вписатися у стандартні 3,5 тонни. Тепер додаткові 750 кілограмів компенсують вагу електроприводу, тому підприємцям не доведеться купувати більші машини чи змушувати водіїв отримувати вантажні права категорії C1.

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Головні умови та терміни впровадження

Нововведення не означає, що кожен новачок зможе одразу сісти за кермо важкого фургона. Право керувати машинами до 4250 кг отримають лише ті автомобілісти, які мають водійський стаж у категорії B щонайменше два роки.

Офіційно нові правила мають запрацювати до 26 листопада 2027 року. Проте депутати Європарламенту активно просувають поправки, щоб скоротити цей перехідний період і зобов'язати країни-члени ЄС запровадити зміни вже до 31 грудня 2026 року.

Окремий бонус передбачили для тих, хто їздить із причепом. За дотримання певних технічних умов водіям дозволять керувати автопоїздом із загальною максимальною масою до 5000 кілограмів.

Що буде з кемперами та локальними законами

А от власникам важких автофургонів для подорожей доведеться зачекати. Європейська директива вивела кемпери в окрему категорію, на яку прискорене підвищення лімітів не поширюється.

Щоб легально керувати важким будинком на колесах, водіям доведеться проходити спеціальну підготовку або складати додаткові іспити. Точний формат навчання кожна країна визначатиме самостійно.

Цікаво, що сусідня Словаччина вже має подібний досвід. Тамтешні водії ще з 2022 року можуть керувати "зеленими" авто до 4250 кг після двох років стажу, але нові загальноєвропейські правила виявилися значно лояльнішими та прибрали зайві бюрократичні обмеження щодо вантажопідйомності.