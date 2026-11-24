Як повідомляє видання Motor1, під час автосалону в Лос-Анджелесі керівник відділу планування продуктів Nissan та Infiniti Понц Пандікутіра натякнув на повернення культового індексу. Йдеться про відродження літери G у назві майбутньої моделі, яка прийде на зміну знятому з виробництва Q50.

Технічна база новинки виглядає дуже багатообіцяючою для фанатів активного кермування. Під капотом очікується 3,0-літровий двигун V6 із подвійним турбонаддувом, запозичений у спорткара Nissan 400Z.

Цей агрегат видаватиме солідні 400 кінських сил та майже 475 Нм крутного моменту. Але головний сюрприз полягає в тому, що потужність передаватиметься на задні колеса через класичну механічну трансмісію.

Спадкоємець легенди чи новий Skyline?

В інтерв'ю порталу Edmunds Пандікутіра зазначив, що компанія бачить величезний попит з боку колишніх власників G35 та G37. "Було б цілком доречно назвати його G, адже багато покупців минулих поколінь повертаються до нас із питанням про сучасні альтернативи", – підкреслив він.

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Фактично, новий седан стане розкішною версією наступного покоління Nissan Skyline, який продаватиметься в Японії та Європі. Проте для американського та інших глобальних ринків використовувати цю назву не планують, щоб чітко розмежувати позиціонування двох брендів.

Попередня модель Q50 також мала 400-сильну версію Red Sport, але так і не змогла завоювати таку ж палку любов ентузіастів, як її попередники. Тож остаточне рішення щодо назви нової моделі ще обговорюється, а офіційний дебют драйверського седана запланований на наступний рік.