Радикальні зміни від Mercedes-Benz: представлено перший власний кросовер AMG GT SUV на 1169 сил

Як повідомляє Mercedes-Benz, нова модель побудована на спеціалізованій високопродуктивній архітектурі AMG.EA. Автомобіль поєднує в собі практичність великого сімейного позашляховика з динамікою та керованістю справжнього спорткара.

Три мотори та формульні технології

Покупцям запропонують три модифікації новинки: базову GT 53, середню GT 55 та флагманську GT 63. Найпотужніша версія оснащена трьома інноваційними електромоторами, які сумарно видають вражаючі 860 кВт або 1169 кінських сил.

Завдяки такій віддачі важкий кросовер вистрілює з місця до 100 км/год лише за 2,5 секунди. Максимальна швидкість топової комплектації обмежена електронікою на позначці 270 км/год.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Ми переносимо центральні інновації нашої архітектури у сегмент повнорозмірних позашляховиків, встановлюючи нові стандарти електричної продуктивності", – Йорг Бурцер, член правління компанії.

Батарея та рекордна швидкість заряджання

Інженери з Аффальтербаха застосували 800-вольтову тягову батарею, натхненну технологіями Формули-1. Акумуляторний блок доступний у двох варіантах ємності – на 106 та 128 кВт-год, причому елементи живлення мають систему прямого рідинного охолодження. Це дозволило реалізувати надзвичайно високу потужність заряджання постійним струмом – до 710 кВт для старшої батареї. На відповідній станції від 10 до 80 відсотків кросовер заряджається всього за 12 хвилин.

Розумна підвіска та активна аеродинаміка

За комфорт та керованість відповідає новітня ходова частина AMG ACTIVE RIDE CONTROL+. Вона отримала гідравлічну систему активної стабілізації кренів, яка замінює традиційні стабілізатори поперечної стійкості. Додаткову маневреність у місті та стабільність на трасі забезпечує система повнокерованого шасі.

Задні колеса можуть повертатися на кут до 6 градусів, візуально зменшуючи радіус розвороту. Аеродинаміка кросовера також адаптивна. Спеціальний даховий спойлер та активні жалюзі в передньому бампері автоматично змінюють своє положення залежно від швидкості, знижуючи опір повітря або збільшуючи притискну силу.

Цифровий салон та ціни

Інтер'єр моделі сфокусований на водієві, пропонуючи глибоку спортивну посадку та кілька масивних екранів інформаційно-розважальної системи MBUX. Мультимедіа підтримує роботу з трьома агентами штучного інтелекту, включаючи ChatGPT, для голосового керування функціями авто.

Замовлення на базову версію GT 53 відкриваються в Європі вже 20 жовтня за ціною від 113 тисяч євро. Більш потужні модифікації з'являться у продажу навесні 2027 року.

Майбутнє Mercedes-AMG?