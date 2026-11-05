Радикальні зміни від ЄС: водіям остаточно заборонили вимикати набридливе пікання в авто

Нововведення стосується виключно нових транспортних засобів, що надходять у продаж на європейський ринок з 7 липня 2026 року. Власникам старих машин хвилюватися не варто, адже закон не має зворотної сили, тому дооснащувати свої легковики камерами нікого не змусять.

Згідно з офіційним регламентом Європейської комісії 2023/2590, автовиробники більше не мають права дозволяти постійну деактивацію функції Advanced Driver Distraction Warning через звичайні налаштування меню. Навіть втручання працівників автомайстерень для відключення цього функціоналу відтепер опинилося під суворою забороною.

Головний біль для багатьох автомобілістів полягає саме в алгоритмі роботи системи. Ви можете вимкнути звукові попередження під час поточної поїздки, але щойно ви заглушите і знову заведете двигун, електронний наглядач повернеться до активного стану.

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Як машина слідкує за поглядом

Залежно від моделі авто, технологія використовує салонну камеру або інші інфрачервоні датчики, що безперервно сканують положення голови та напрямок погляду людини за кермом. На швидкості понад 50 км/год електроніка починає бити на сполох, якщо ви відведете очі від дороги більш ніж на 3,5 секунди.

На практиці це означає, що тривале залипання в екран мультимедійної системи або спроба налаштувати клімат-контроль на ходу гарантовано викличе різкий звуковий сигнал. Водночас європейські чиновники заспокоюють, що швидкий погляд у дзеркало заднього виду не провокуватиме хибних спрацьовувань.

"Головна мета цієї ініціативи полягає виключно в попередженні водія про небезпеку, а не у зборі даних для штрафів. Жодні записи про вашу поведінку за кермом не передаватимуться до поліції, уточнюють, – представники європейських регуляторних органів.

Глобальний тренд на безпеку

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, проблема відволікання уваги стає дедалі гострішою через засилля сенсорів у салоні. Нещодавнє дослідження компанії Allianz показало, що пошук потрібної функції на дисплеї змушує водія відводити погляд у середньому на три секунди, що на швидкості 130 км/год дорівнює понад 100 метрам сліпої їзди.

Саме тому тенденція до контролю за електронікою набирає обертів у всьому світі. Наприклад, організація Euro NCAP з 2026 року знижуватиме бали безпеки тим авто, де базові функції заховані глибоко в меню, а влада Китаю взагалі готує жорстку заборону на використання гігантських екранів та голосових команд для критично важливих опцій під час руху.