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Радикальні зміни: яким буде новий Mitsubishi Outlander та чому він отримає аж чотири електромотори

Наступне покоління популярного кросовера Mitsubishi Outlander може з'явитися на ринку вже у 2028 році з абсолютно новим дизайном. Головною фішкою новинки стане просунута гібридна установка, яка отримає одразу чотири електромотори для ідеального керування повним приводом.
Що відомо про новий Mitsubishi Outlander 2028: характеристики та дизайн

ФОТО: Mitsubishi |

Mitsubishi Outlander

Данило Северенчук
logo30 вересня, 10:20
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Про підготовку п'ятого покоління бестселера повідомляє Carscoops. Японський виробник планує серйозно оновити модель, взявши за основу футуристичний концепт Elevance, який показали минулого року.

Дизайн: більше агресії та світла

Зовні кросовер отримає вузькі дворівневі фари, які плавно стікають по передній частині, та решітку радіатора в колір кузова. Ззаду очікується суцільна світлодіодна смуга на всю ширину багажника. А от гігантські бокові вікна від концепту в серійну версію навряд чи перейдуть – це занадто дорого і непрактично для повсякденної експлуатації.


Концепт Elevance, який стане основою для нового Outlander

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Чотири мотори замість двох

Головна інтрига ховається під капотом. Замість двох електромоторів, які зараз працюють у парі з 2,4-літровим бензиновим двигуном, інженери планують встановити чотири. Це не просто додасть потужності (зараз кросовер видає 297 кінських сил), а й дозволить системі повного приводу Super All-Wheel Control ювелірно розподіляти тягу на кожне колесо окремо.

Поточна генерація випускається з 2021 року і залишається найпопулярнішою моделлю бренду, хоча продажі на ключових ринках трохи просіли. Тому японцям доведеться добряче постаратися, щоб новий Outlander зміг нав'язати жорстку конкуренцію в переповненому сегменті сімейних кросоверів.

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