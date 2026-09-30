Радикальні зміни: яким буде новий Mitsubishi Outlander та чому він отримає аж чотири електромотори

Про підготовку п'ятого покоління бестселера повідомляє Carscoops. Японський виробник планує серйозно оновити модель, взявши за основу футуристичний концепт Elevance, який показали минулого року.

Дизайн: більше агресії та світла

Зовні кросовер отримає вузькі дворівневі фари, які плавно стікають по передній частині, та решітку радіатора в колір кузова. Ззаду очікується суцільна світлодіодна смуга на всю ширину багажника. А от гігантські бокові вікна від концепту в серійну версію навряд чи перейдуть – це занадто дорого і непрактично для повсякденної експлуатації.



Концепт Elevance, який стане основою для нового Outlander

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Чотири мотори замість двох

Головна інтрига ховається під капотом. Замість двох електромоторів, які зараз працюють у парі з 2,4-літровим бензиновим двигуном, інженери планують встановити чотири. Це не просто додасть потужності (зараз кросовер видає 297 кінських сил), а й дозволить системі повного приводу Super All-Wheel Control ювелірно розподіляти тягу на кожне колесо окремо.

Поточна генерація випускається з 2021 року і залишається найпопулярнішою моделлю бренду, хоча продажі на ключових ринках трохи просіли. Тому японцям доведеться добряче постаратися, щоб новий Outlander зміг нав'язати жорстку конкуренцію в переповненому сегменті сімейних кросоверів.