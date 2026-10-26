Радикальний крок Audi: бренд вкладе $4 млрд у новий завод для гігантських кросоверів

Як повідомляє видання Motor1, масштабне будівництво розпочнеться вже наступного року, а перші автомобілі зійдуть з конвеєра на початку 2030-х років. До цього часу бренд традиційно покладався на імпорт, щоб задовольнити попит американських покупців, але тепер стратегія кардинально змінюється.

Наявність власної виробничої бази за океаном дозволить Audi збирати машини ближче до кінцевого споживача. Це логічний крок, який суттєво знизить витрати на логістику через Атлантику та захистить компанію від нестабільних торговельних тарифів.

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Які моделі отримають прописку в США

Офіційного переліку моделей поки немає, проте представники марки зазначають: "Ми плануємо випускати преміальні кросовери, спеціально адаптовані для потреб північноамериканських клієнтів". Найімовірніше, йдеться про Q7 та абсолютно новий флагман Q9.

Оскільки завод у Джорджії запрацює щонайменше через п'ять років, перші партії цих розкішних авто постачатимуть із підприємства в Братиславі. Згодом до них може приєднатися і купеподібний кросовер Q8, який ділить платформу з Q7 і нещодавно отримав підтвердження на випуск наступної генерації.

Дивна стратегія материнського концерну

Ця новина має досить цікавий підтекст, адже материнський концерн VW Group паралельно будує ще один завод у Південній Кароліні. У підприємство для відродженого бренду Scout Motors інвестують 2 мільярди доларів, щоб випускати там рамні позашляховики Traveler та пікапи Terra.

Обидва майданчики розташовані на південному сході США, тому виникає логічне запитання, чому б не об'єднати виробництво. Керівництво Scout раніше зазначало, що їхні потужності цілком здатні збирати автомобілі інших марок концерну.

Проте німці вирішили розділити операції через різні виробничі вимоги, логістику та позиціювання продуктів. Майданчик Audi проєктують виключно під несучі кузови преміумсегмента, тоді як Scout фокусується на утилітарних рамних машинах.

Інвестиції на тлі жорсткої економії

Виділення таких колосальних коштів виглядає особливо інтригуюче на тлі глобальної програми скорочення витрат у VW Group. Автомобільний гігант зараз активно шукає шляхи оптимізації та відновлення прибутковості через шалений тиск конкурентів, особливо з Китаю.

Попри режим жорсткої економії, керівництво прорахувало всі ризики та дійшло висновку, що локалізація в Північній Америці варта таких стартових вкладень. Це чіткий сигнал для ринку: концерн готовий витрачати мільярди там, де бачить реальні перспективи для росту та боротьби з люксовими конкурентами.