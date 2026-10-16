Радикальний суперкар над 911: Porsche показала концепт Mission S без екранів у салоні

Як повідомляє Motor1, новий концепт демонструє майбутній напрямок дизайну бренду та закладає основу для абсолютно нової платформи суперспортивних автомобілів. Ця архітектура з часом має стати постійною частиною модельного ряду компанії.

Зовнішність новинки натхненна такими іконами автоспорту, як 911, 959, 917 та GT1. Дизайнери застосували підхід "плаваючих об'ємів", де кузовні панелі ніби ширяють над самим автомобілем, а низький ніс та торпедоподібні крила переосмислюють класичні риси для сучасної епохи.

Найбільш помітним цей ефект є в задній частині, де концепція "автомобіль в автомобілі" огортає двигун. Активне заднє антикрило акуратно зливається з кузовом, а крізь вентиляційні отвори можна побачити елементи охолодження, що нагадують легендарний 917-й.

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"Головною метою під час створення Mission S було зробити його впізнаваним як Porsche з першого погляду", – Міхаель Лайтерс, генеральний директор компанії.

Жодних екранів, лише хардкор

Інтер'єр суперкара виявився не менш драматичним, адже замість заповнення передньої панелі моніторами розробники обрали мінімалістичне компонування. Дві виразні лінії проходять через торпедо та переходять у двері, створюючи ефект справжнього кокпіта навколо водія.

За кермом розташовані п'ять круглих аналогових циферблатів із класичним тахометром по центру. Цифрові дисплеї тут все ж є, але вони заховані за аналоговими приладами, створюючи унікальний тривимірний ефект, причому шкали можуть змінювати положення залежно від режиму водіння.

Ви не знайдете тут звичного центрального тачскріна чи екрана для пасажира. Замість цього інженери передбачили висувний тримач для смартфона з технологією Apple MagSafe, щоб водій міг використовувати власний гаджет для навігації.

Майбутнє без електрики