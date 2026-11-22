Як повідомляють Дирекція доріг та автомагістралей Чехії та Мінтранс країни, модернізація території колишнього прикордонного переходу тривала кілька років і проходила у два етапи. Спочатку будівельники оновили напрямок у бік Німеччини, а тепер повністю завершили роботи на протилежній стороні траси, що веде до Пльзня та Праги.

Збільшення місткості виявилося дійсно радикальним, адже старе планування митниці абсолютно не відповідало сучасному трафіку. Тепер на обох боках магістралі сумарно доступно 509 місць для великогабаритних фур, 220 слотів для легковиків та ще 23 майданчики для автобусів і кемперів.

Водії помітять серйозні зміни не лише в кількості асфальту, а й у рівні комфорту. На території збудували нові душові кабіни, сучасні туалети, криті зони для відпочинку та навіть дитячі майданчики.

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Розумні технології та ціна питання

Головною фішкою оновленого комплексу стала інтелектуальна система моніторингу вільного простору. Спеціальні датчики допомагають грамотно розподіляти вантажівки по рядах, а інформація про наявність місць одразу виводиться на електронні навігаційні табло вздовж траси.

За інформацією чеських журналістів, масштабний проєкт реалізовував консорціум компаній Strabag та SUPTel. Початковий кошторис становив 648 мільйонів крон (майже 26,49 млн євро), проте через інфляцію та подорожчання матеріалів фінальний прайс зріс приблизно до 750 мільйонів крон (майже 30,66 млн євро).

"Під час робіт ми зіткнулися з дефіцитом асфальту та несподіваними бетонними конструкціями під землею. Будівельникам доводилося працювати по 15 годин на добу без вихідних, аби встигнути до дедлайну, – заявили представники підрядника.

Це буде одна з найбільших паркувальних зон у Європі, але проблему дефіциту стоянок для комерційного транспорту та відпочинку водіїв це не вирішить. Фото: Ministerstvo dopravy

Глобальна проблема залишається

Нагадаємо, що дефіцит паркувальних місць для комерційного транспорту є хронічною проблемою для всієї Європи. Навіть поява такого гіганта у Розвадові не вирішує питання повністю, адже на чеських магістралях досі бракує сотень безпечних зон для відстою.

Через це далекобійники часто змушені ночувати на з'їздах з трас, створюючи аварійні ситуації. Втім, для транзитного транспорту, який прямує до Німеччини через Пльзенський край, ситуація відтепер стане значно комфортнішою та безпечнішою.