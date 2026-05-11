Реальна картинка японських вулиць та вибір з 550 авто: Forza Horizon 6 готується до релізу

Playground Games та Xbox опублікували релізний трейлер Forza Horizon 6 — нової частини популярної гоночної серії у відкритому світі. Гра вийде 19 травня 2026 року на Xbox Series X/S та PC, а власники Premium Edition отримають ранній доступ із 15 травня. Версію для PlayStation 5 також планують випустити пізніше цього року.

Японія замість Мексики

Після яскравої Мексики з Forza Horizon 5 серія переїжджає до Японії. І це саме той випадок, коли локація працює майже як окремий персонаж гри. У трейлері показали вузькі міські вулиці, гірські дороги, засніжені ділянки, швидкісні траси та мальовничі краєвиди.

Для автомобільної гри Японія — майже ідеальний майданчик. Тут одразу є все: культура тюнінгу, дрифт, гірські перевали, мегаполіс із неоном і дороги, які самі просяться в гоночний симулятор.

Хоча Forza Horizon ніколи не була суворим симулятором, саме така атмосфера їй дуже пасує.

Найбільший світ у серії

Розробники називають карту Forza Horizon 6 найбільшою пригодою у відкритому світі в історії серії. Окремий акцент зроблено на різноманітності ландшафтів і вертикальності мапи: гравці зможуть переміщатися не лише між різними регіонами, а й між дуже різними типами доріг та рельєфу.

Це важливо не тільки для картинки. У Forza Horizon саме мапа визначає характер гри. Одна справа — їхати по широкому шосе, зовсім інша — ловити автомобіль у повороті на гірському серпантині або прослизати між будинками на міських вулицях.

У гаражі буде понад 550 автомобілів

На старті Forza Horizon 6 отримає понад 550 реальних ліцензованих автомобілів. Для серії це вже звичний масштаб, але японський сетинг робить вибір машин особливо цікавим. Тут органічно виглядатимуть і класичні японські купе, і сучасні спорткари, і гіперкари, і позашляховики для заїздів поза асфальтом.

У релізному трейлері Xbox також зробила кілька відсилань до автомобільної попкультури. Зокрема, оглядачі помітили сцени, які нагадують естетику дрифту, культові японські перегони та навіть дух Initial D. Для фанатів серії це саме ті дрібниці, які створюють настрій ще до запуску гри.

Коли можна буде грати

Звичайний реліз Forza Horizon 6 запланований на 19 травня 2026 року. Гра буде доступна на Xbox Series X/S, PC через Microsoft Store та Steam, а також у Game Pass для відповідних підписок. Власники Premium Edition або Premium Upgrade зможуть почати на чотири дні раніше — 15 травня.

Для PlayStation 5 гру теж готують, але точну дату релізу цієї версії поки не названо. На офіційному сайті Forza зазначено лише, що PS5-версія має вийти пізніше у 2026 році.

