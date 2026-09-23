Реальний запас ходу на трасі: BMW iX3 впевнено обійшов нові Mercedes-Benz та Volvo

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BMW iX3 проти Mercedes-Benz GLC та Volvo EX60: хто має кращу енергоефективність?
Про реальні можливості нових преміальних електрокросоверів повідомляє InsideEVs. Група ентузіастів на чолі з блогером Крісом Ріфою вивела на норвезький автобан три гарячі новинки: BMW iX3, Mercedes-Benz GLC Electric та Volvo EX60. Автомобілі рухалися в однакових умовах зі швидкістю 120 км/год при температурі 14-17°C.
Для водіїв, які часто їздять між містами, саме трасовий розхід є ключовим показником. На великій швидкості аеродинаміка та ефективність моторів грають більшу роль, ніж просто розмір батареї. Результати тесту доводять, що найбільший акумулятор не завжди гарантує перемогу, хоча у випадку з BMW ці два фактори вдало поєдналися.
Хто проїхав найдалі
Беззаперечним лідером заїзду став BMW iX3. Його середня витрата енергії склала 19,4 кВт-год на 100 кілометрів. Маючи корисну ємність батареї у 108,7 кВт-год, баварський кросовер забезпечив запас ходу в 544 кілометри.
Mercedes-Benz GLC Electric показав результат у 20,3 кВт-год на "сотню", що дозволить йому проїхати близько 449 кілометрів до повної зупинки. А от Volvo EX60 виявився найбільш "ненажерливим" – 21,1 кВт-год на 100 кілометрів та скромні 419 кілометрів запасу ходу. Тобто BMW споживає на 4% менше енергії, ніж Mercedes-Benz, і на 8% менше за Volvo.
Розмір коліс має значення
- Цікава деталь, яку часто ігнорують покупці електромобілів: вплив розміру дисків на запас ходу. Volvo EX60 брав участь у тесті на величезних 22-дюймових колесах, тоді як німецькі конкуренти були взуті у більш практичні 20-дюймові.
- Попри програш у дальності ходу, саме шведський кросовер найбільше сподобався водіям за рівнем комфорту. Тестувальники відзначили ідеальну тишу в салоні та м'якість ходу Volvo.
- Це ще раз підтверджує: вибираючи електромобіль для дальніх поїздок, доводиться шукати компроміс між максимальною далекобійністю та їздовим комфортом.