Рефрижератори в Данії тепер живляться від небесного світила: експеримент з сонячними панелями на фурах вдався

Для великого автопарку простої та несправності акумуляторів безпосередньо впливають на витрати і якість обслуговування. Тому Frode Laursen шукала рішення, що допоможе одночасно зменшити простої, продовжити ресурс батарей, скоротити витрати пального та зменшити викиди CO₂.

Як пише Green Energy Group на своїй сторінці Linkedin та на власному сайті, упродовж семи місяців компанія випробувала понад пів сотні сонячних систем Green Energy. Панелі потужністю від 120 до 360 Вт встановлювали на дахах вантажівок і, зокрема, рефрижераторних причепів.

Панелі живлять обладнання причепа

Вироблена електроенергія використовується для заряджання акумуляторів холодильних установок та живлення іншого обладнання. Зокрема, сонячна енергія може забезпечувати роботу освітлення, зменшуючи навантаження на генератор і тягач.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ефективність систем контролювали за допомогою спеціальної вимірювальної системи WiVA, схваленої Технічним університетом Данії. Отримані за сім місяців дані стали підставою для масштабування проєкту.

Фото: Green Energy

Перші результати переконали

За словами технічного директора Frode Laursen Яна Скова Педерсена, тестування дозволило усунути відмови акумуляторів і покращити паливну економічність. Тепер компанія закупила ще 98 систем – загалом сонячні панелі встановлять на 150 транспортних засобах.

"Ми розглядаємо всі можливості для зниження витрат, покращення роботи та скорочення викидів CO₂. Результати випробувань показали, що сонячна енергія має місце і в нашій операційній діяльності, і в стратегії сталого розвитку, - зазначив Педерсен.

Нагадаємо, трохи більше року тому компанія Frode Laursen приєдналася до ініціативи "Науково обґрунтовані цілі" (SBTi) з чіткою метою: досягти нульових викидів до 2050 року. Тепер зроблено ще один вирішальний крок, закладено реальну основу основа для подальших зусиль

Таким чином приєднання до SBTi та подальша екологічна модернізація парку підтвердила відповідність цілей автоперевізника найновішим кліматичним науковим даним та амбіціям Паризької угоди. Це включає два конкретні зобов'язання: скорочення викидів на 50,4% у сферах 1 та 2 до 2032 року та нульовий рівень викидів у всьому ланцюжку створення вартості не пізніше 2050 року.

Фото: Green Energy

Великий автопарк

Frode Laursen має десь під 700 вантажівок і 1750 причепів. Отже, після розширення проєкту сонячними системами буде оснащено майже 9% причепів компанії.

При цьому технологія не залежить від типу силової установки: її можна використовувати на транспорті з різними видами пального, а з розвитком інфраструктури в автопарку поступово з’являються й електричні вантажівки.