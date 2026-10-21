Реєстрація авто під час тривоги: у Києві запрацювали ще два підземні сервісні центри МВС

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, безпечні робочі місця для адміністраторів обладнали у підвальному приміщенні на вулиці Павла Усенка, 8. "Безпека громадян та безперервність державних сервісів є нашим головним пріоритетом", – підкреслюють у відомстві. Саме туди переміщується обслуговування відвідувачів філій № 8045 та № 8049 у разі оголошення тривоги.

Які послуги доступні під землею

Підземна локація отримала всю необхідну техніку, камери відеоспостереження та комфортну зону очікування. Для реєстрації та перереєстрації транспорту тут виділили одразу вісім робочих місць, а для оформлення чи обміну водійських посвідчень працюють ще шість фахівців.

Майбутні водії також не втрачатимуть час, адже в укритті облаштували повноцінний екзаменаційний клас на п'ять комп'ютерів для складання теорії. Записатися на прийом можна прямо на місці через два термінали системи Е-Запис, де на моніторах транслюється актуальна черга та вільні слоти на поточний день.

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Де ще сховатися водіям

Загалом у столиці тепер функціонують три такі безпечні локації. Першим приймати громадян під час сирен почав центр № 8041, розташований у ТРЦ Blockbuster Mall на проспекті Степана Бандери.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що Головний сервісний центр МВС частково адаптував роботу пдрозділів до можливих блекаутів та перебоїв зі зв'язком. Усі територіальні підрозділи отримали системи автономного живлення та альтернативні канали доступу до реєстрів, щоб гарантувати безперебійне надання державних послуг.