Мостом через Тису пускатимуть не всіх: оприлюднено новий графік руху

За інформацією МЗС Румунії, обмеження діють з 15 квітня по 15 травня 2026 року. Про це сповістила Закарпатська митниця.

Зазвичай через цей пункт пропуску щодоби проходить близько 450 автомобілів та до 1000 осіб.

Читайте також Румунія сьогодні закрила транспортний перехід через Тису

Рух обмежується частково

Упродовж зазначених дат з 09:00 до 16:00 у будні дні рух автомобільного транспорту через КПП буде частково обмежений. Водночас пішохідний перетин кордону здійснюватиметься без змін.



Це вже не перше обмеження руху на цьому пункті пропуску у 2026 році. Попередній етап ремонту тривав із середини лютого майже півтора місяця. Відтак нинішнє перекриття є фактичним продовженням робіт.

Читайте також Вдень мостом через Тису машини в Румунію не пустять

Не перший раз і не останній

Подібні обмеження на цій ділянці румуни запроваджували й раніше, зокрема у 2025 та у 2024 роках, що вказує на затяжний характер реконструкції мосту.

Це – серія регулярних обмежень, а не одноразове перекриття.

Роботи цьогоріч тривають хвилями: