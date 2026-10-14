Рекордні 46 виходів під вогнем: як роботизований комплекс GEREON тримав логістику "Червоної Калини"

Як повідомляє профільне видання Militarnyi, про унікальний досвід експлуатації німецького комплексу розповіли самі військові та представники компанії-виробника ARX Robotics. Машина прибула до підрозділу на початку літа, і після короткого чотириденного навчання оператори одразу кинули її в реальні бойові умови.

Зазвичай життя подібної техніки на нулі дуже коротке. Середня тривалість служби наземного дрона становить близько п'яти місій, тому показник у майже півсотні виходів став справжнім феноменом для фронтової логістики.

До 30 кілометрів за один рейс

Робоча зміна залізного помічника тривала в середньому 5-6 годин. Проте найдовший вихід розтягнувся на півтори доби, коли дрон подолав близько 30 кілометрів, заїхав до суміжного підрозділу для гарячої заміни батарей і успішно повернувся на базу.

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Маршрути пролягали через позиції, де критично бракувало води, їжі та боєприпасів. Через шалену активність російських FPV-дронів звичайні пікапи чи вантажівки туди просто не доїжджали, тому вся надія була на непомітність та маневреність гусеничної платформи.



НРК ARX GEREON виконує логістичні задачі. Фото: ARX Robotics

Вантажівка та медевак в одному флаконі

Під час найбільш екстремальних рейсів GEREON тягнув на собі близько 800 кілограмів. З них 300 кілограмів вантажили безпосередньо на саму платформу, а ще пів тонни машина тягнула за собою у спеціальному причепі.

Але логістика була не єдиною роботою комплексу. Одного разу дрон провів надскладну евакуацію одразу двох важкопоранених бійців, які не могли йти самостійно, успішно доправивши їх у безпечне місце.

"Якщо FPV не зупинить машину, інші перешкоди НРК зазвичай долає. За весь час інтенсивної роботи апарат ремонтували лише один раз. Він зірвався з мосту прямо в танковий рів, погнувши стійку конструкції, але після швидкого зварювання знову поїхав на завдання, — зазначають оператори з бригади "Червона Калина".

Чому герой залишився без імені

Попри таку довгу службу, військові так і не дали дрону позивний. У підрозділі діє суворе повір'я: що сильніше прив'язуєшся до техніки, тим швидше вона гине.

На жаль, 47-му місію комплекс розпочати не встиг. Російський удар з повітря вщент розніс укриття, де ховали машину між виходами.

Виробник ARX Robotics зібрав колосальний масив даних з цієї машини для покращення наступних поколінь. Нові версії вже отримали оновлені камери та систему двостороннього відеозв'язку, щоб оператор міг спілкуватися з пораненими під час евакуації.