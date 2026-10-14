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Рекордні 46 виходів під вогнем: як роботизований комплекс GEREON тримав логістику "Червоної Калини"

Наземний роботизований комплекс GEREON у складі згаданої бригади встановив абсолютний рекорд витривалості, виконавши 46 бойових виходів замість стандартних п'яти. За два місяці безперервної роботи на передовій машина перевезла майже 25 тонн вантажів та успішно евакуювала поранених, перш ніж загинула під ворожим авіаударом.
Дрон GEREON виконав 46 місій на фронті замість п'яти

ФОТО: ARX Robotics|

Тепер такі ящики хлопці на передовій не на плечах тягають, а везуть на платформі

Валентин Ожго
logo14 жовтня, 16:40
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Як повідомляє профільне видання Militarnyi, про унікальний досвід експлуатації німецького комплексу розповіли самі військові та представники компанії-виробника ARX Robotics. Машина прибула до підрозділу на початку літа, і після короткого чотириденного навчання оператори одразу кинули її в реальні бойові умови.

Зазвичай життя подібної техніки на нулі дуже коротке. Середня тривалість служби наземного дрона становить близько п'яти місій, тому показник у майже півсотні виходів став справжнім феноменом для фронтової логістики.

До 30 кілометрів за один рейс

Робоча зміна залізного помічника тривала в середньому 5-6 годин. Проте найдовший вихід розтягнувся на півтори доби, коли дрон подолав близько 30 кілометрів, заїхав до суміжного підрозділу для гарячої заміни батарей і успішно повернувся на базу.

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Маршрути пролягали через позиції, де критично бракувало води, їжі та боєприпасів. Через шалену активність російських FPV-дронів звичайні пікапи чи вантажівки туди просто не доїжджали, тому вся надія була на непомітність та маневреність гусеничної платформи.


НРК ARX GEREON виконує логістичні задачі. Фото: ARX Robotics

Вантажівка та медевак в одному флаконі

Під час найбільш екстремальних рейсів GEREON тягнув на собі близько 800 кілограмів. З них 300 кілограмів вантажили безпосередньо на саму платформу, а ще пів тонни машина тягнула за собою у спеціальному причепі.

Але логістика була не єдиною роботою комплексу. Одного разу дрон провів надскладну евакуацію одразу двох важкопоранених бійців, які не могли йти самостійно, успішно доправивши їх у безпечне місце.

"Якщо FPV не зупинить машину, інші перешкоди НРК зазвичай долає. За весь час інтенсивної роботи апарат ремонтували лише один раз. Він зірвався з мосту прямо в танковий рів, погнувши стійку конструкції, але після швидкого зварювання знову поїхав на завдання, — зазначають оператори з бригади "Червона Калина".

Чому герой залишився без імені

Попри таку довгу службу, військові так і не дали дрону позивний. У підрозділі діє суворе повір'я: що сильніше прив'язуєшся до техніки, тим швидше вона гине.

На жаль, 47-му місію комплекс розпочати не встиг. Російський удар з повітря вщент розніс укриття, де ховали машину між виходами.

Виробник ARX Robotics зібрав колосальний масив даних з цієї машини для покращення наступних поколінь. Нові версії вже отримали оновлені камери та систему двостороннього відеозв'язку, щоб оператор міг спілкуватися з пораненими під час евакуації.

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