Renault 5 E-Tech electric отримав більший запас ходу та нову базову версію

Обидві основні батареї Renault 5 E-Tech electric – на 40 та 52 кВт-год – отримали оптимізовану електроніку та аеродинамічні зміни. Зокрема, автомобіль став нижчим, а також отримав нові корпуси зовнішніх дзеркал. Версія з батареєю 40 кВт-год Urban Range та електромотором потужністю 90 кВт (122 к.с.) тепер здатна проїхати до 315 км за циклом WLTP. Раніше заявлений показник становив 312 км.

Модифікації з акумулятором 52 кВт-год Comfort Range та двигуном потужністю 110 кВт (150 к.с.) отримали значно більший приріст. Максимальний запас ходу тепер становить до 430 км WLTP проти 410 км раніше. Батарея на 40 кВт-год доступна для комплектацій Evolution і Techno, а акумулятор на 52 кВт-год пропонується для Evolution, Techno, Iconic Cinq та Roland-Garros.

Нова базова версія Renault 5 Five

Через кілька тижнів Renault також додасть початкову версію Five. Замість нинішньої конфігурації з мотором потужністю 95 к.с. автомобіль отримає компактніший електродвигун потужністю 80 кВт (108 к.с.) із сімейства силових установок Twingo E-Tech electric.

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Електромотор працюватиме разом із новою літій-залізо-фосфатною (LFP) батареєю ємністю 36,5 кВт-год. Застосування конструкції cell-to-pack має оптимізувати співвідношення енергомісткості, маси та габаритів батареї. Запас ходу Renault 5 Five становитиме до 305 кілометрів за WLTP. При цьому виробник заявляє про розгін від 0 до 50 км/год за 3,5 секунди.

Ще однією важливою зміною стане система заряджання. Поряд із бортовим зарядним пристроєм змінного струму потужністю 6,6 кВт базовий Renault 5 Five стандартно отримає DC-зарядку потужністю 80 кВт. Таким чином, автомобіль зможе використовувати швидкі зарядні станції постійного струму.

Більше кольорів та можливостей персоналізації

Оновлений Renault 5 E-Tech electric також отримає нові варіанти оформлення. Найближчими тижнями для моделі стане доступним новий колір кузова Flame Red. Для нього та інших кольорів кузова можна буде замовити чорний дах Starry Black, а також червону або титаново-золоту смугу вздовж даху.

Для коліс Techno та Iconic Cinq запропонують опціональне золоте оздоблення. Крім того, у конфігураторі з'являться нові комплекти декоративних наклейок Vibrant5 та Hyper5 для даху й крил. Для версії Iconic також змінять колір оббивки: замість меланжевого жовтого запропонують меланжевий синій.

Renault оновила мультимедіа та зарядку смартфона

Список оснащення Renault 5 E-Tech electric поповнився новими технологіями. Система екстреного виклику eCall тепер сумісна з мобільними мережами 4G. Також з'явився новий магнітний бездротовий зарядний пристрій для смартфона зі стандартом Qi2. Він має систему охолодження та здатний відновити до 50% заряду смартфона за годину, водночас запобігаючи перегріванню.

Renault 5 також отримав новий режим Smart driving, який замінює режим MySense. Система автоматично перемикається між режимами Eco, Comfort та Sport залежно від стилю водіння. Наприклад, під час обгону автомобіль може перейти до Sport для швидшої реакції на натискання акселератора, а під час спокійного руху – повернутися до Eco для економії енергії. Перемикати режими вручну все ще можна через екран OpenR Link або голосовою командою. Водночас окрему кнопку Multi-Sense на кермі прибрали, оскільки потреба в ній стала меншою.

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