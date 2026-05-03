Renault 5 Turbo 3E отримав версію із кубиків: фанати просять Lego випустити реальний набір

Проєкт був опублікований 15 квітня і лише за два тижні залучив понад 5 000 прихильників, пише Motor1. Станом на 30 квітня ідея зібрала 5 207 голосів. Для того, аби компанія Lego офіційно розглянула можливість випуску набору, проєкт має набрати 10 000 підписів. На досягнення цієї мети в автора залишається ще 774 дні.

За словами творця моделі, цей автомобіль ідеально поєднує ретро-стилістику оригінального Turbo з футуристичними рішеннями, що робить його привабливим як для досвідчених колекціонерів, так і для нового покоління автоентузіастів.

Від концепту до лімітованої серії

Прототип Renault 5 Turbo 3E вперше показали на Паризькому автосалоні 2022 року як данину поваги легендарним моделям Renault 5 Turbo та Turbo 2. Згодом французький бренд підтвердив плани щодо випуску лімітованої серії цього дводверного електромобіля тиражем у 1 980 екземплярів.

Технічні характеристики реального прототипу вражають:

Потужність: повністю електрична силова установка видає 536 к.с..

Динаміка: розгін до 100 км/год займає приблизно три секунди.

Максимальна швидкість: становить 315 км/год.

Значення для автомобільної культури

Поява подібних наборів є важливим містком до автомобільного світу для молоді. Поки перші власники реальних електромобілів очікують на свої авто у 2027 році, фанати мають шанс отримати зменшену копію хот-хетча на свої полиці набагато раніше. Підтримка таких ініціатив дозволяє зберегти інтерес до яскравих та неординарних автомобілів у цифрову епоху.

Історія Renault 5 Turbo

Історія Renault 5 Turbo розпочалася наприкінці 1970-х років, коли французькі інженери перетворили звичайний міський хетчбек на ралійний болід, перенісши двигун із передньої частини на місце задніх сидінь. Культовий статус моделі закріпився після перемоги Жана Раньотті на Ралі Монте-Карло у 1981 році. Сучасний електричний Renault 5 вже став бестселером в Європі завдяки привабливим характеристикам та ціні.